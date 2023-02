Non solo "Linea Verde": Beppe Convertini racconta l'Italia in un libro

Ogni domenica ci racconta la bellezza dell'Italia con "Linea Verde", Beppe Convertini ci svela il dietro le quinte di una delle trasmissioni storiche della Rai

La domenica delle Palme "Linea Verde" trasmetterà da Sapri, in provincia di Salerno. In anteprima per affaritaliani.it abbiamo raggiunto al telefono Beppe Convertini, il conduttore che ci ha svelato qualche retroscena della registrazione.

Beppe Convertini è alla guida del programma da quattro anni, soprattutto questa trasmissione è in onda da quasi mezzo secolo e puntualmente su Rai1, ogni domenica (da qualche tempo anche il sabato) ci racconta la bellezza, la tradizione e l'enogastronimia dell'Italia.

"Linea Verde" è uno dei programi simbolo della Rai, dell'Italia fino a ora ha proprio raccontato tutto?

"Più che aver raccontato tutto, "Linea Verde" ha la missione di entrare nelle case degli italiani non solo per far scoprire angoli, ma creare quell'effetto meraviglia e di magia che hanno borghi, località, paesi e cittadine che sappiamo bene che esitono sulla cartina".

In tante puntate registrate, però, sarà capitato di essere tornato nello stesso luogo?

"Al termine di questa stagione sono quasi a 200 e posso dire di aver girato su e giù per lo 'stivale', scoprendo posti sempre nuovi. Chiariamo sono un viaggiatore nato, in alcuni posti sono solo stato prima di passaggio, ma tornarci ti dà una visione e nuovi elementi, che magari prima non avevi visto".

Come è cambiato il Paese dopo la pandemia?

"Siamo ripartiti con una marcia in più. L'Italia è resiliente nonostante tutto. Il settore del turismo è stato duramente colpito e, appena abbiamo avuto la possibilità di tornare a viaggiare, tutto è ripartito, non siamo andati all'estero (anche per via delle restrizioni), ma siamo rimasti. Soprattutto, con "Linea Verde" cerchiamo di valorizzare luoghi poco conosciuti e in molti casi abbiamo avuto riscontro dal pubblico, che ci scrive per chiedere informazioni per organizzare viaggi e gite".