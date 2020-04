One World: Together At Home, il concerto in streaming raccoglie 128 milioni

Decine di star globali, tra cui Taylor Swift, Paul McCartney e i Rolling Stones, hanno intrattenuto i fan di tutto il mondo con il super concerto virtuale di "One World: Together At Home" a sostegno degli operatori sanitari che combattono la pandemia di Covid-19. Iniziativa organizzata da Lady Gaga con Global Citizen e l'Oms in cui sono stati raccolti, come ha appena reso noto in tweet Global Citizen 127,9 milioni di dollari. Non e' mancato il tributo all'italia con il video di due dottoresse italiane, tra cui quello di Silvia Castelletti, cardiologa all'Auxologico di Milano, diventata famosa in tutto il mondo con l'immmagine del suo volto segnato dalle mascherine. L'Italia e' stata inoltre presente con le esibizioni di Zucchero di Andrea Bocelli, che ha partecipato al finale con Lady Gaga, promotrice dell'iniziativa, Celine Dion, e John Legend.

Ai microfoni, seguiti da milioni di persone in tutto il mondo e trasmessi anche da diversi tv, anche Jennifer Lopez, Lizzo, Stevie Wonder, Elton John e Maluma. La maratona e' stato sostenuta da Global Citizen in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms). Prima di dare il via alle danze, Lady Gaga, ha voluto esprimere le sue preghiere per il personale medico e la sua vicinanza "a tutti quelli che sono nelle loro case, a pensare a quando finira' tutto questo". Poi ha cantato "Smile" di Nat King Cole.

Stevie Wonder, che compie 70 anni a maggio, ha suonato "Lean On Me" di Bill Withers mentre era seduto al pianoforte a casa sua prima di continuare con il suo "Love's In Need Of Love Today". Imbattibile a 76 anni, Mick Jagger e' apparso cantando il classico "You Can't Always Get What You Want" insieme agli altri membri degli Stones, ognuno da casa propria.

Anche la giovanissima Taylor Swift ha optato per il pianoforte per un'esibizione sobria di "Soon You Get Better". "Stasera, attraverso il linguaggio internazionale della musica, onoriamo il coraggio e il sacrificio degli eroi della salute", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, nel video trasmesso durante la maratona. Lo spettacolo principale e' stato preceduto da sei ore di streaming di star di tutto il mondo, tra cui Jennifer Hudson, Matthew McConaughey, Luis Fonsi e Kesha.

L'ex calciatore inglese, David Beckham, ha parlato in videoconferenza con giovani atleti e li ha incoraggiati a perfezionare la loro tecnica a casa, in attesa che tornino le competizioni sportive sospese dal coronavirus. L'attrice Sarah Jessica Parker si e' rivolta agli operatori sanitari che lavorano all'ospedale Elmhurst di New York, lo Stato piu' colpito dalla pandemia negli Stati Uniti.

"Siete degli eroe", ha detto la protagonista di "Sex and the City" dal suo divano. "Saremo sempre grati per i sacrifici che avete fatto per mantenere la comunita' sana e salva".