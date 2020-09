Palinsesti Viacom: da South Park 24 al duo Cirilli-Cassini. Tutte le novità

In autunno, su Paramount Network (canale 27 del dtt, canale 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD) continua la campagna House of stars: una programmazione speciale, ricca di cult, film di successo e contenuti di alta qualità, ispirata ai valori del canale, sempre attento ai gusti dei propri spettatori e capace di regalare esperienze sempre più cinematic. Tra i protagonisti di Paramount Network, a settembre e ottobre, arriva Top of the week, insieme a un'intera programmazione di commedie romantiche: Prima o poi mi sposo (The wedding planner), Il cacciatore di Ex, Se solo fosse vero, Come farsi lasciare in 10 giorni. Ma non solo romanticismo, è il momento anche di Super-action, da settembre a novembre tutti i martedì il meglio dei film action con Bad Boys 2, A team, A testa Alta, SWAT. Per un Halloween weekend terrificante al punto giusto, da sabato 31 ottobre a domenica 1° novembre, sono previste maratone da brividi e il meglio di Twilight. Inoltre, per festeggiare i 50 giorni a Natale, la festività più attesa dell’anno, giovedì 5 novembre in prima e seconda serata andranno in onda due film super natalizi: titoli ancora top secret. Senza dimenticare che su www.paramountnetwork.it si possono rivedere tanti grandi classici e alcuni film in programmazione sul canale, mentre on demand sono disponibili tante serie tv di cui innamorarsi tra cui Le Sorelle McLeod e Frankie Drake.

Spike (canale 49 del dtt, 26 di Tivùsat e 169 di Sky) parte con il botto e non smette di sorprendere. Dopo aver celebrato la Star Trek Week con tutta la saga al completo, i pomeriggi di settembre e ottobre si riempiono di fantasy-adventure con le serie Supernatural, Merlin e The Librarians. Ad ottobre l’appuntamento è con uno spaventoso Halloween, grazie a presenze tenebrose e ad episodi di famose serie tv a tema tra cui I Jefferson. In questi episodi - in onda nel pomeriggio di Spike - i Jefferson e i Willis si stanno preparando per una festa in costume, travestiti da vecchie star del cinema, per vivere una serata…da brividi! Ma nella notte più paurosa dell’anno arriva anche un grande classico dell’horror: Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola con le magistrali interpretazioni di Gary Oldman, Winona Ryder e Keanu Reeves. Nelle seconde serate di ottobre si ritorna indietro nel tempo per assistere agli incredibili combattimenti di Spartacus! A novembre torna l’imperdibile serie True Justice, dove il protagonista, Elijah Kane, interpretato dalla leggenda dei film d’azione Steven Seagal, è l’agente speciale a capo di una squadra di poliziotti di Seattle molto speciale. E infine, per la prima volta su Spike, arriva True Justice 2, la seconda stagione capace di rivoluzionare questo pericoloso mondo fatto di organizzazioni criminali e poliziotti sotto copertura.

Su VH1 (canale 67 del dtt, 22 di Tivùsat e 715 di Sky) il mese di settembre si è aperto con TOP CHART #BESTOF2O SUMMER: lo speciale con Nicolò De Devitiis che ha svelato la classifica dei tormentoni estivi degli ultimi 20 anni scelti dai fan di VH1 che, nel corso di tutta l’estate, sono stati chiamati a votare la loro hit del cuore sulle Instagram Stories del profilo ufficiale di VH1Italia. Tantissimi sono gli appuntamenti con gli HAPPY BIRTHDAY, ovvero le rotazioni dei migliori video dei cantanti che compiono gli anni proprio tra settembre e ottobre. Qualche spoiler? Da Bruce Springsteen a Zucchero, passando per Jovanotti, Sting, Caparezza e Bruno Mars. E per i BEST OF WEEKEND, speciali di due ore in onda dalle 17.00 alle 19.00, si prevedono battaglie a suon di musica, come Gwen Stefani Vs Camila Cabello, Ed Sheeran Vs James Blunt ed Emma Vs Gianna Nannini. Martedì 24 novembre si celebra il QUEEN DAY, una giornata per rivivere una delle band storiche della musica, con i loro migliori video e non solo, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Freddie Mercury.

Su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV), uno dei canali televisivi che meglio dialoga con i giovani, da settembre, ogni mercoledì alle 22.50, si va alla scoperta dei vip internazionali pronti a partecipare a Celebrity Ex On The Beach: otto celebrities si ritrovano in una mega villa e ad accoglierle ci saranno i loro inaspettati ex. Dal 15 ottobre, invece, ogni giovedì alle 22.00 in prima tv assoluta parte la settima stagione di 16 anni e incinta Italia. Un programma che nel corso delle stagioni ha saputo dialogare con il pubblico più giovane in modo sincero e inclusivo, proprio nello stile di MTV, anche attraverso gli strumenti per loro più diretti: le piattaforme social e digital di MTV Italia e su www.mtv.it. È dentro a questo universo digitale che, in occasione della premiere delle puntate inedite della settima stagione, tutta la giornata verrà dedicata al programma con anticipazioni e la prima puntata integrale visibile online in contemporanea con la tv. Nelle settimane successive saranno disponibili i video con i momenti più emozionanti degli episodi, compilation con il meglio delle puntate e contenuti extra esclusivi come le ricette e i tutorial con protagoniste proprio le giovani mamme della stagione. Tutto il mondo delle prime tre stagioni complete del programma lo si trova sempre su mtv.it. Un’altra prima tv assoluta va in onda dal 30 ottobre ogni venerdì alle 22.50: Jersey shore family vacation. L’irriverente banda parte per una nuova avventura sulle strade di Las Vegas! E ancora, un'altra prima tv assoluta è in arrivo dal 20 ottobre tutti i martedì alle 22.50: Revenge Prank. DJ Pauly D e Vinny incontrano le vittime di scherzi online per aiutarli a prendersi una bellissima rivincita. Nell’agenda di novembre un appuntamento imperdibile è l’8 novembre con gli MTV EMAs 2020, lo show targato MTV che assegnerà come ogni anno gli ambitissimi award con un grande spettacolo. Anche quest'anno la fanbase di MTV sarà coinvolta in prima persona: saranno proprio i fan, con una sfida all'ultimo voto sulle Instagram Story di MTV Italia, a scegliere la “Wild Card”, il quinto artista che entrerà a far parte delle nomination nella categoria Best Italian Act. Dal 15 novembre, ogni domenica alle 22.50 arriva la nuova stagione in prima tv assoluta di Catfish, per scoprire chi si cela dietro lo schermo in una storia d'amore online. Infine, novembre è il mese di un’altra prima tv assoluta. Da giovedì 12 novembre alle 22.00 torna Teen Mom. In “16 and Pregnant” le ragazze stavano diventando madri. Ora in Teen Mom affrontano la maternità: ogni episodio racconta le tantissime sfide che le giovani mamme si trovano davanti. Inoltre, MTV rinnova costantemente il suo impegno nel parlare alle nuove generazioni con contenuti che raccontano il mondo che li circonda, utilizzando il loro stesso linguaggio. Questo non può che avvenire attraverso i social: sul profilo Facebook di MTV Italia è stata lanciata una nuova serie digital only a supporto del movimento globale Black Lives Matter. Il progetto, che rientra nel filone pro social internazionale MTV Generation Change, vede il coinvolgimento di artisti mondiali, influencer e star dei reality di MTV che parlano delle loro esperienze personali e propongono il loro punto di vista per promuovere un cambiamento positivo globale.

Su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV) – il primo canale in Italia dedicato anche alla stand-up comedy – ogni venerdì di settembre in prima serata va in onda la nuova stagione di Most Ridiculous: le clip più assurde del web commentate da Dario Cassini e Gabriele Cirilli. Dal 30 settembre, invece, a 48 ore dalla messa in onda americana, l’appuntamento è con la nuova stagione del late night show The Daily Show with Trevor Noah.

In attesa dell’arrivo in prima tv assoluta della 24esima stagione di South Park – la serie iconica di Comedy Central che, in Italia, vedrà anche il lancio di una collezione dedicata realizzata da Octopus – giovedì 1° ottobre a 24 ore dalla premiere americana, Comedy Central trasmetterà lo speciale di un’ora in cui i protagonisti affronteranno, a modo loro, il tema Covid-19. Ma le sorprese non sono assolutamente finite: a novembre su Comedy Central arriverà Zelig C-LAB, 10 serate di risate, divertimento e originalità in collaborazione con Zelig, a cui parteciperà un gruppo di affiatatissimi comici tra volti nuovi e noti, capitanati da Davide Paniate e Federico Basso. E ancora, verso fine anno, farà il suo debutto in prima tv assoluta The Roast of Italy, il nuovo programma “observational” con Francesco De Carlo in cui ci si interrogherà e si approfondiranno i “trend topic” del momento che spazieranno dalla politica al narcisismo. La proposta di Comedy Central si arricchisce anche sui social del canale. A settembre è online Il segreto del mio successo, uno short form – con cadenza settimanale – legato a CCN: Comedy Central News e con Michela Giruad. Questo spaccato social racconta com’è cambiata la vita di Michela Giraud da quando è diventata famosa. A quanto pare non è tutto rosa e fiori, perché se da un lato il successo rende consapevoli del proprio talento ed è una splendida conquista, dall’altro sconvolge la vita in modi assurdi e imprevedibili! Mentre, ad ottobre spazio, sempre sui social del brand, alla terza stagione di MiniMocks, la short form series di successo prodotta negli Stati Uniti: “mini falsi documentari” che raccontano – con uno sguardo intimo – le storie degli esseri umani più eccentrici del mondo.

L’autunno di Super! (canale 47 del dtt e di Tivùsat e Sky 625) è pronto a fare faville: a settembre arrivano i nuovi episodi di Henry Danger e I fantasmi di casa Hathaway, inoltre debutta la nuovissima serie Knight Squad, dove in una "scuola magica per cavalieri in allenamento” due studenti molto diversi, Arc e Ciara, stringono un patto per mantenere i segreti reciproci e inseguire i sogni. Inoltre, da settembre ogni venerdì alle 14.10 è Super! Musica, ogni settimana tanta musica nuova da scoprire insieme a Noa Planas. Per il rientro a scuola è prevista una Super! call to action in cui ai ragazzi viene chiesto di realizzare un video di augurio per il nuovo anno scolastico, i video più belli saranno mandati in onda durante "Knight Squad". Ottobre porta con sé gli attesissimi episodi della terza stagione di Miraculous le storie di Ladybug e Chat Noir. Ma non è finita qui, perché ad Halloween vanno in onda i nuovi episodi di Hunter Street e i tre film super terrificanti di Are you afraid of the dark? A novembre arrivano in prima tv assoluta I Casagrande, Ronnie Anne Santiago, suo fratello maggiore Bobby e la madre Maria si trasferiscono a Great Lakes City, la stessa città dei Loud, con la loro famiglia allargata chiamata Casagrandes. Ma Super! non è solo serie tv, infatti con il ciclo Let’s movie, ogni venerdì sera un nuovo film, ideale per dare la carica giusta al weekend.

Online su Supertv.it e IGTV Noa Planas è protagonista di una serie di short form, contenuti esclusivi, in cui racconta la sua passione per la musica e dove intervista i cantanti più amati dai ragazzi. Ottobre è tutto dedicato alla moda: in esclusiva su Supertv.it e IGTV arriva Super! Style, una serie di video in cui i creator Swami Caputo e Giorgio Solfrizzi snocciolano consigli di stile ai ragazzi. Sempre su Supertv.it sono disponibili i nuovi box set con gli episodi completi della prima stagione di Victorious e la terza stagione di iCarly.

Anche su Nickelodeon (canale Sky 605), le novità non si arrestano. A settembre arrivano i nuovi episodi a chiusura della quarta stagione di A casa dei Loud. Inoltre, sempre all’interno di questa programmazione, mercoledì 16 settembre alle 19.30 è stato trasmesso lo speciale inedito Videochiamata movimentata dove la famiglia Loud ha incontrato in videochat la famiglia Casagrande! Dal 28 settembre alle 14.00 e alle 20.20, debutta Tyler’s Perry Young Dylan.

Dopo il suo successo in America arriva la live action comedy incentrata sulla vita del giovanissimo e talentuoso baby rapper Young Dylan. Ad ottobre su Nickelodeon debutterà la nuova serie Danger Force, l'attesissimo spin off della live action di successo Henry Danger. A fine ottobre il mondo dei famosi giocattoli Lego riprende vita con la seconda stagione di Lego City Adventures, per vivere pazze avventure all'interno della comunità di Lego City. A novembre parte la quinta stagione di A casa dei Loud mentre a dicembre sono previste sorprese musicali oltre agli speciali natalizi.

Su NickJr (canale Sky 603) il 21 settembre - dal lunedì al venerdì alle 17.30 - ha debuttato il reboot della mitica serie francese, nata negli anni 70, Barbapapà - One Big Happy Family. Nei nuovi episodi i coloratissimi personaggi mutaforma affronteranno piccole avventure, insegnando ai più piccoli a casa i valori della famiglia, del gioco di squadra, del rispetto della diversità e dell’ecologia. Ad ottobre va in onda la seconda stagione di 44 Gatti, a cui è legato un contest per celebrare la Festa dei Nonni, e la quinta stagione di Blaze e le Megamacchine. A novembre arriva in nostro aiuto la settima stagione, con quattro episodi inediti, di Paw Patrol con salvataggi ancora più estremi: i coraggiosi cuccioli e l’energico Ryder non si tireranno mai indietro. Infine a dicembre, tornano i nostri amici a quattro zampe della divertente scuola di addestramento per cani di Mutt and Stuff e poi spazio ad una nuova serie: Deer Squad - Cerbiatti in azione, dove quattro giovani cerbiatti cercano di salvare la foresta in cui vivono con gadget e veicoli super tecnologici!