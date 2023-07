Palinsesti Warner Bros. Discovery, non solo Fazio-Littizzetto: arrivano Giulia De Lellis e Katia Follesa. Tutte le novità

Palinsesti Warner Bros Discovery: Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana LIttizzetto sul Nove

Il Nove, la rete ammiraglia del gruppo che nel primo semestre dell’anno consolida la sua posizione di 9° canale nazionale nelle 24 ore con l’1,8% di share che in prime time sale al 2,1% di share, mantiene una visione innovativa sui contenuti, rafforzando una fisionomia di rete in cui si intrecciano i valori di autenticità delle storie raccontate, di leggerezza e stile, di connessione con quanto accade nel Paese.

La stagione autunnale è illuminata dall’importante novità dell’arrivo di Fabio Fazio che sarà protagonista, rigorosamente in diretta, della serata della domenica con il suo programma “CHE TEMPO CHE FA” (l’OFFicina, dal 15 ottobre). Con lui Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Espressione del talk intelligente e contemporaneo, Che Tempo Che Fa porterà sul Nove una sintesi tra intrattenimento ed informazione brillante per raccontare la società e il costume attraverso interviste esclusive a icone e grandi personalità nazionali e internazionali della cultura contemporanea.

Palinsesti Warner Bros Discovery, Nove racconta: da "Essere Moana" a "Ares Gate"

Le altre novità del canale generalista di Warner Bros. Discovery sono legate al ciclo Nove Racconta, la finestra di attualità che racconta la realtà da diversi punti di vista, attraverso documentari e reportage giornalistici realizzati da alcune delle realtà produttive più vivaci del panorama italiano.

Quest’anno due titoli su tutti meritano particolare attenzione: “ESSERE MOANA – SEGRETI E MISTERI” (Verve Media Company, in anteprima dal 29 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove), la storia di Moana Pozzi, icona di bellezza, fascino, sensualità e, soprattutto, donna di potere e, in alcuni casi, testimone di segreti e intrighi durante il tramonto della Prima Repubblica; spazio anche a “ARES GATE: LA FABBRICA DELLE ILLUSIONI” (Loft Produzioni, in anteprima il 22 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove), il caso scottante che riguarda la morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della Ares Film e che intreccia vicende giudiziarie a strascichi mediatici. Sempre a settembre (e in anteprima il 26 agosto su discovery+) va in onda l’inchiesta televisiva incentrata sul truffatore dei risparmiatori più o meno noti del bel mondo romano, “I SOLDI DEGLI ALTRI – GIANFRANCO LANDE DETTO IL MADOFF DEI PARIOLI” (Darallouche).

Palinsesti Warner Bros Discovery, Katia Follesa condurra Comedy Match sul Nove

Prosegue inoltre l'investimento del Nove nell’area comedy grazie all’ingresso di Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio decisamente femminile: “COMEDY MATCH” (Banijay Italia) sarà una battaglia di improvvisazione e sfide fisiche tra due squadre di comici capitanate dalle attrici Maria De Biase e Marta Zoboli.

Palinsesti Warner Bros Discovery sul Nove tornano Fratelli di Crozza, Only Fun, Don't Forget the Lyrics, Little Big Italy e...

Ma Nove, mai come quest’anno, è anche lo spazio delle conferme dei format e dei volti che hanno contribuito al consolidamento dell’anima sfaccettata del canale e al suo successo.

Il one-man show satirico “FRATELLI DI CROZZA” (Itv Movie, dal 22 settembre), 3° programma più visto del venerdì sera, supera la barriera delle 150 puntate e Maurizio Crozza, confermato per altre 3 stagioni, torna per raccontare i fatti di stretta attualità politica e sociale con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso i suoi personaggi divenuti ormai cult.





Nel 2024 leggerezza e comicità saranno celebrate sul palco di “ONLY FUN – COMICO SHOW” (Colorado Film), lo show presentato dai PanPers e da Elettra Lamborghini che dopo i picchi record di oltre 1 milione di spettatori, tornerà ad intrattenere il pubblico con la quarta stagione inedita; Gabriele Corsi si conferma conduttore di punta del Nove sia al timone del fenomeno musicale “DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO” (Banijay Italia, da settembre), che ormai domina la fascia dell’access facendo leva sulla vena artistica dei concorrenti-cantanti.

E poi ecco il divertente ‘dating’ “IL CONTADINO CERCA MOGLIE” (Fremantle, da ottobre), capace di raccontare l’evoluzione dei sentimenti ma anche la bellezza del territorio italiano; con il linguaggio immediato e l’empatia di Francesco Panella prosegue il viaggio di “LITTLE BIG ITALY” (Banijay Italia, da settembre) per raccontare i valori della cucina italiana all’estero, Asia compresa; ancora, nel 2024 torna con puntate inedite il game sulle aste vintage “CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIU?” (Blu Yazmine), che grazie al garbo e all’esperienza di Paolo Conticini è il gioiello del preserale di Nove, anche quest’anno preceduto da due Speciali Natalizi in prima serata.

Palinsesti Warner Bros Discovery, il ritorno di Scanzi-Travaglio e Peter Gomez

Confermate anche la nuova stagione di “ACCORDI&DISACCORDI” (Loft Produzioni, da settembre), che torna in diretta con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio per commentare quanto succede nello scenario politico italiano, e le indagini crime di “FAKING IT – BUGIE O VERITA’?” (Stand by me, da gennaio 2024) raccontate con la competenza e credibilità del veterano Pino Rinaldi.

Allo studio inoltre le puntate speciali in prime time de “LA CONFESSIONE” (Loft Produzioni), il programma di interviste cult condotto dal direttore Peter Gomez.

Palinsesti Warner Bros Discovery, arriva Benedetta Rossi con le Ricette d'Italia

Real Time, con la sua offerta unica fatta di produzioni italiane e titoli cult internazionali, si affaccia alla nuova stagione televisiva tra sorprese e riconferme.

Prima grande novità, il nuovo show in compagnia della food star Benedetta Rossi, per la prima volta alla conduzione di un programma dell’access sul canale. In ogni episodio di “RICETTE D’ITALIA – IL GUSTO DELLA SFIDA” (Banijay Italia, da settembre) quattro cuochi non professionisti si sfideranno sulle loro ricette di famiglia per vincere la possibilità di entrare a far parte del nuovo grande ricettario di cucina italiana firmato proprio da Benedetta. Nessun canale come Real Time ha saputo rappresentare l’amore in tutte le sue sfaccettature, celebrando questo sentimento universale in tutte le sue forme.

Palinsesti Warner Bros Discovery, arriva Giulia De Lellis

La narrazione si arricchisce di un ulteriore tassello con il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis “AMORE ALLA PROVA – LA CRISI DEL SETTIMO ANNO” (Banijay Italia, da novembre), adattamento del successo internazionale Seven Years Switch. Quattro coppie di lungo corso, che stanno vivendo un momento di crisi, decidono di mettersi alla prova, scambiandosi i partner per due settimane. Alla fine dell’esperimento, dovranno decidere se separarsi o restare insieme. Dalle coppie in crisi a quelle che devono ancora formarsi e persino conoscersi.

