paramount network.:il brand. di viacomcbs. festeggia 4 anni .di successi. e grandi storie

Paramount Network – canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky – sempre pronto a soddisfare i gusti di tutti gli amanti delle storie, domani – giovedì 27 febbraio – compie quattro anni e festeggia una storia di successi, costruita anno dopo anno, attraverso una programmazione ampia e variegata che ogni mese guadagna l’attenzione e la fiducia di oltre 24 milioni di storylovers! Dal lancio del canale ad oggi, Paramount Network ha proposto ben 31.418 ore di programmazione , tra film e serie tv, regalando emozioni con ogni genere cinematografico.

Al primo posto spicca il genere comedy che il canale, in questi 4 anni, ha omaggiato con ben 390 titoli e 7.438 ore di programmazione. Seguono i migliori film d’avventura e azione che hanno collezionato in tutto 2.140 ore di programmazione con 141 titoli. Sul podio troviamo anche il genere crime sempre più amato dagli spettatori di Paramount Network con ben 117 titoli e 6.750 ore di programmazione del genere. Non manca poi l’offerta per gli amanti del genere romantic, a cui il canale ha dedicato oltre 1.904 ore di programmazione con 98 titoli.

L’ultima ricerca sul brand*, evidenzia che Paramount Network è conosciuto dal 99% degli spettatori; è #1 canale FTA per advocacy (lo consiglierei), per sharing (condivido contenuto che riguarda il brand) e per entertaining (mi intrattiene); alta qualità, divertimento, autenticità, leggerezza, empowering, ispirazione, contemporaneo sono i tratti valoriali che contraddistinguono Paramount Network, mentre “è un esperto del mondo cinematografico”; “è per tutti, di tutte le età”; “offre un intrattenimento di qualità’’ sono gli atteggiamenti degli spettatori rispetto al brand.

* Fonte: Brand Exploration, GCI ViacomCBS, 2019

E Paramount Network continua ad appassionare gli spettatori. Il canale ha ottenuto nell’ultimo anno un ascolto di 114mila spettatori e una share dello 0.95% sui 4+ e dell’1.1% sui 25-54 anni sul totale giorno. Molto bene il prime time dove il canale ha superato l’1% di share sugli individui con un ascolto di 235mila. Un trend che si conferma in crescita anche ad avvio 2020: negli primi due mesi dell’anno il canale ha raggiunto un ascolto di quasi 130mila spettatori con una crescita rispetto allo stesso periodo del 2019 del +18% in share sul totale giorno sui 4+; ottimi i risultati in prime time dove Paramount Network ha superato l’1% di share per ben 30 prime serate (sul target totale individui) , con una crescita in share rispetto allo stesso periodo del 2019 del +26% sui 4+ e del +27% sui 25-54 anni.

I titoli che hanno raggiunto le migliori performance del periodo sono stati: Genitori in trappola (andato in onda il 3 gennaio in prime time) con una share del 2.86% sul totale individui; Armageddon – Giudizio finale (nel prime time del 2 febbraio) con una share del 2.24% sui 4+ e del 3.74% 25-54 anni. Molto positivi i risultati che sta ottenendo la programmazione di prime time dedicata alla saga di Star Trek nel mese di febbraio: Star Trek – il futuro ha inizio (in onda nel prime time di domenica 9 febbraio) ha totalizzato l’1.62% di share sul totale individui e il 2.29% sui 25-54 anni, mentre Star Trek – Into Darkness (in onda in prima serata domenica 16 febbraio) ha raggiunto l’1.51% di share sui 4+ e il 2.36% sul target commerciale 25-54 anni.

*Fonte: dati Auditel elaborati con Techedge Advantedge nel periodo dal 01/01 al 16/02. Target: 4+,25-54, 4-14. Orario: 07.00-25.59, 21.00-23.00. LIVE + VOSDAL.

“Paramount Network festeggia quattro anni di grandi successi. Il canale continua, anno dopo anno, ad offrire un palinsesto capace di intercettare i diversi gusti del pubblico, grazie ad una vasta offerta di contenuti di alta qualità e di generi cinematografici. Abbiamo da poco lanciato la campagna “House of Stars” che rafforza il posizionamento del brand come casa delle grandi storie, delle star del cinema e delle serie di qualità, e punto di riferimento per gli spettatori”, commenta Sergio Del Prete, SVP Editorial Content ViacomCBS Italia.

Il mese di febbraio di Paramount Network (canale 27 del dtt, di tivusat e 158 di Sky) si conclude con tre serate di programmazione davvero speciali.

Si parte giovedì 27 febbraio alle 21.10, con una serata dedicata all’iconica attrice Diane Keaton, musa di tanti grandi registi del cinema tra cui il geniale Woody Allen, con il film Perché te lo dice mamma, brillante commedia diretta da Michael Lehmann, con Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht, Tom Everett Scott e Lauren Graham.

Venerdì 28 febbraio alle 21.10, in PRIMA TV ASSOLUTA, prosegue l’appuntamento con l’ottava stagione di Padre Brown, la serie cult ideata da Rachel Flowerday e Tahsin Guner e ispirata ai celebri racconti gialli di Gilbert Keith Chesterton. Un titolo con il quale Paramount Network si conferma punto di riferimento per il light crime, da sempre uno dei generi più popolari e apprezzati dai telespettatori del canale.

Infine, sabato 29 febbraio Paramount Network ospita le stelle più luminose del cinema. Alle 21.10, va in onda il film American Beauty, diretto da Sam Mendes con Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Mena Suvari e Wes Bentley. Nle 2000 il film ottenne 5 Oscar su 8 candidature, tra cui quello come Miglior Attore Protagonista per Kevin Spacey. La serata prosegue con La promessa dell’assassino di David Cronenberg, con Viggo Mortensen e Naomi Watts. Agli Oscar 2008 Viggo Mortensen ottenne una candidatura come Miglior Attore Protagonista. A seguire The Hurricane – Il grido dell’innocenza di Norman Jewison: storia vera di Rubin “Hurricane” Carter, pugile vittima di pregiudizi razziali e ingiustamente imprigionato per triplice omicidio. Nel cast Denzel Washington, nominato agli Oscar 2000 come Miglior attore protagonista, e l’attore e regista Liev Schreiber. E per finire, a notte fonda il film Fargo, uno dei più celebri film dei fratelli Coen, con William H. Macy, Steve Buscemi, e una straordinaria Frances McDormand. Nel 1997 il film ottenne 7 candidature e vinse 2 Premi Oscar, nelle categorie: Miglior sceneggiatura originale e Miglior attrice protagonista per Frances McDormand.