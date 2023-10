"Per soldi e visibilità ha inventato tutto". La vendetta del figlio di Corona

Fabrizio Corona "sbugiardato" dal figlio: "Non c'è nessuna guerra in atto, lo dice per andare in tv ed essere pagato"

Dopo una carriera a capitalizzare le acque torbide degli scandali e i gossip dei Vip, sembra che Fabrizio Corona abbia scelto deliberatamente di fare lo stesso con i suoi drammi familiari. O almeno, è quanto emerge dalle ultime dichiarazioni di Carlos, il figlio che l'ex paparazzo ha avuto da Nina Moric e che è stato al centro delle cronache per via del rapporto "tormentato" tra i due, specie dopo la separazione.

Proprio di recente Corona è stato ospite di Francesca Fagnani nel programma "Belve". Nel corso dell'intervista, il fotografo ha confermato quanto i rapporti con l'ex moglie fossero ancora tesi - nonostante gli anni trascorsi - tanto da creargli problemi ad avere un rapporto sereno con il figlio Carlos.

Ebbene, è arrivata la smentita dal diretto interessato. Nina Moric infatti si è mostrata su Instagram insieme al figlio, orchestrando un botta e risposta indiretto ma oer nulla velato. «Chiunque ha parlato», con riferimento alle parole di Corona, Carlos afferma: «Cosa vuoi da me?», e lei: «Bravo amore, cosa vuoi da me, la risposta più giusta che tu possa dire, perché gli altri parlano a vanvera. Chi ti ha descritto aveva intenzione di descrivere se stesso, non te».

A quel punto Carlos spiega: «Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un'idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c'è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c'è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili».

Poi aggiunge: «Non c'è nessun conflitto, quello che è stato riportato sono cose travisate, non sono cose attendibili. Non c'è stato nessun tipo di furto, potete crederci o no, io non ci ricavo nulla. Comunque voglio dire che l'importante è fare le cose con libertà e spontaneità, perché uno se lo sente e lo vuole fare».

Insomma, il messaggio finale è chiaro, smentire il contenuto dell'intervista del padre a Belve e raccontare la sua verità.