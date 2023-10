Chi è Sara Barbieri, nuova fiamma di Corona con 26 anni meno. E il suo ex...

Chi è Sara Barbieri, la fidanzata di Corona con 26 anni meno ed ex compagna del rapper Salmo. FOTO

Occhi da cerbiatta, fisico da top model ed ex compagna di un rapper. Ma chi è Sara Barbieri? Con lo scandalo scommesse che ha travolto la Serie A, Fabrizio Corona è tornato sulla cresta dell’onda. Ma non solo lui. No, perché ormai da tempo c’è una nuova fiamma che appare spesso al suo fianco e ha attirato l’attenzione dei media, ma nessuno sa chi sia e che cosa faccia nella vita.

Ebbene, come dicevamo, il suo nome è Sara Barbieri ed è una giovane modella di 23 anni. Ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie, anche per marchi importanti come Dolce e Gabbana, ed è particolarmente attiva come modella e influencer sul suo profilo Instagram. Seguita da oltre 58 mila followers, condivide numerosi scatti di sé e in compagnia del “suo” Fabrizio con il quale ha ben 26 anni di differenza.

Prima della relazione con Fabrizio Corona, Sara Barbieri è stata impegnata con il rapper Salmo, con cui avrebbe trascorso il periodo del lockdown nel 2020. Comunque, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. L'ex paparazzo, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato di volersi sposare: "Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente". E ha poi raccontato del suo amore per la modella.

La coppia sta insieme ormai da due anni. “Mi sembrano dieci”, ha replicato lei al Corriere. A dare per primo la notizia della relazione è stato il settimanale Oggi. “Sara è la prima donna della mia vita che io non ho non ho sfruttato, che non ho utilizzato, che non mi è servita per fare qualcosa”. Secondo quanto raccontato dallo stesso Fabrizio Corona, la ragazza avrebbe rifiutato la sua richiesta di matrimonio.