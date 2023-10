Caso scommesse, Corona svelerà nuovi nomi: "Mia fonte? Un amico di Balotelli"

Fabrizio Corona rivela nuovi dettagli: calciatori, procuratori e bische clandestine nell'occhio del ciclone

Il re del gossip italiano, Fabrizio Corona, è tornato a far parlare di sé attraverso una recente intervista esclusiva al Corriere della Sera, durante la quale ha gettato ulteriori ombre sullo scottante caso delle scommesse che sta scuotendo il calcio italiano. Ma Fabrizio non si ferma, e mentre sembrava che nei giorni successivi all'intervista le acque si fossero acquietate, l'ex "corona" dei paparazzi si prepara a sganciare la sua prossima bomba nell'ospitata Rai ad "Avanti Popolo" di Nunzia De Girolamo.

Lo scandalo scommesse che è emerso con le indagini condotte dalla procura di Torino, ha già coinvolto nomi noti come Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Tuttavia, secondo le rivelazioni di Corona, la situazione è ben più estesa di quanto si credesse inizialmente.

Il re del gossip confessa al Corriere che almeno altri 10 calciatori e 5-6 procuratori sarebbero coinvolti in questo giro di scommesse illecite, che coinvolgerebbe anche bische clandestine. "Sto spaccando l'Italia", dice Corona, e in riferimento al proprio sito web. Dilinger.it, dichiara: "In una settimana siamo diventati punto di riferimento per tutta l’informazione. Oggi in Italia ci sono solo due cose: Hamas e questa. Questa l’ha fatta la banda Dillinger, siamo dei fuorilegge dell’informazione che rischiano la vita."

Nonostante l'ampia portata di quanto dichiarato, Fabrizio ha scelto di mantenere un certo livello di suspense, forse per alimentare l'interesse pubblico e evitare di destabilizzare troppo i calciatori coinvolti, specialmente in vista della prossima partita contro l'Inghilterra. Ha annunciato così che non rilascerà ulteriori nomi fino alla sua partecipazione come ospite nella trasmissione "Avanti Popolo" su Rai 3. La sua apparizione è prevista per le 22.40.

Fabrizio dice: "Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo. Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie. È lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato, lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca. Tutto verificato, martedì manderemo l’intervista e faremo altri nomi, un po’ per volta". E sul coinvolgimento di altri membri della Nazionale dice: "Si, ci sono anche dei presidenti, Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della B."

Oltretutto, nell'intervista al Corriere della Sera, Corona ha anche affermato: "I nomi? Non posso farli altrimenti vengo indagato". Difatti, la polizia lo ha interrogato giovedì come persona informata sui fatti, e poco dopo gli agenti si sono recati a Coverciano per consegnare un avviso di garanzia a Tonali e Zaniolo. Corona ha sostenuto che i due calciatori non sarebbero stati mai coinvolti "se Dillinger non avesse fatto i nomi. Loro li sapevano ma avrebbero aspettato la partita dell’Italia. Stiamo facendo praticamente due inchieste parallele. Questa è la prima volta che lavoro con la Procura diciamo non da infame, ho fatto sette anni di galera."

Corona ha anche rassicurato sul fatto che non vi sarebbero talpe tra gli investigatori e che quanto sta emergendo si tratterebbe di puro "lavoro giornalistico". Il Ministro dello Sport, Abodi, ha commentato il caso, dichiarando che molte persone si sentono tradite e deluse, evidenziando che il benessere economico non è sempre indicativo del benessere morale, e che l'educazione è un processo in continua evoluzione. "Ci sono dei comportamenti individuali e di questo che bisogna parlare", dice il ministro. "Ci saranno dei processi dei giudici sportivi e penali. Noi possiamo esprimere dei giudizi di fondo senza personalizzare. Ma dopo ci dobbiamo porre il problema dal punto di vista sociale, senza ipocrisia".

Tuttavia, la giustizia sportiva ha accelerato le audizioni dei giocatori coinvolti, con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo che saranno interrogati a breve dal procuratore Chiné. Questi nomi fanno parte del fascicolo torinese, mentre il destino di Nicola Zalewski, menzionato da Corona, rimane incerto. Ci sarebbero anche prove che coinvolgono scommesse nella Champions League. L'inchiesta sta procedendo sia a livello della giustizia ordinaria che di quella sportiva e in molti casi, sorge un forte sospetto che le scommesse abbiano riguardato le partite delle proprie squadre.

Nonostante le dimensioni allarmanti di questo scandalo, ciò che emerge è soltanto la punta dell'iceberg, con le autorità legali che lavorano instancabilmente per gettare luce su questa intricata rete di scommesse illegali che minaccia di scuotere il mondo del calcio italiano.