Piacere Maisano ai tempi del coronavirus, seconda puntata; 'La quarantena'

Prosegue l’inchiesta di Marco Maisano nel cuore dell’emergenza Covid-19. Dopo essersi soffermato sulla realtà che si vive negli ospedali, nella seconda puntata di “Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus”, una produzione originale di EndemolShine Italy, Marco sposta il suo punto di osservazione sulla quarantena. La puntata va in onda su TV8, domani, mercoledì 1 aprile, in seconda serata dopo “Antonino Chef Academy”.

Rispettando le barriere che la quarantena impone, Maisano raccoglie la testimonianza di un ex malato, che con emozioni contrastanti racconta come ci si sente a essere considerato un miracolato e allo stesso tempo un possibile “untore” dagli altri. Direttamente dal suo balcone, Marco approfondisce la conoscenza dei suoi vicini di casa. Mai, come in questa emergenza, i balconi sono diventati occasione di incontro e di condivisione di speranze e inquietudini.

L’obiettivo si sposta poi sulla situazione dei senzatetto per capire cosa hanno percepito dell’emergenza in corso. Un occhio di riguardo è dedicato anche alla difficile realtà che vivono i tassisti, che hanno visto ridotte drasticamente il numero delle loro corse. Dalla strada si passa alla realtà dei social, che poteva essere considerata virtuale fino a un mese fa, ma che oggi è quanto mai reale. Online si organizzano aperitivi, flashmob, si vedono parenti e amici, con cui è impossibile comunicare in altro modo. E sempre sul web nascono e si affermano le nuove star dello spettacolo.

A fine puntata Maisano incontra chi la quarantena non se la può permettere perché impegnato in un processo produttivo che non conosce soste, che genera vendite che non sono calate, ma che anzi sono aumentate esponenzialmente.

Nelle prossime due puntate, in onda su TV8, rispettivamente, mercoledì 8 e 15 aprile, sempre in seconda serata, l’attenzione si concentrerà sull’amministrazione dell’emergenza e sulla ripartenza.