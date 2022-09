Pio e Amedeo tornano su Canale 5, "Emigratis - la resa dei conti". Berrettini, Tyson e... Gli ospiti vip

Pio e Amedeo: ecco "Emigratis - La resa dei conti" dopo il sucesso di "Felicissima Sera"

Dopo aver conquistato pubblico e critica con il loro show “Felicissima Sera”, Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 dal 28 settembre con quattro nuove puntate di “Emigratis - La resa dei conti”.

Pio e Amedeo, due nuovi personaggi: Bufalone e Messicano

Un filo conduttore che legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia, i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime che prenderanno parte allo show sono gli ingredienti principali di questa nuova stagione che si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena.

Pio e Amedeo: "Emigratis - La resa dei conti", le tappe del loro viaggio

Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo che, come nelle precedenti edizioni, coinvolgeranno vittime/ospiti illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica.

Emigratis - La resa dei conti, gli ospiti vip

Questi alcuni degli ospiti che vedremo nel corso delle puntate: Matteo Berrettini, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Ronaldinho, Salt Bae, Felipe Massa, Fausto Leali, Daniele Scardina, Gianluca Vacchi, Paola Catapano, Marco Verratti e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson.

Ma non solo...lo show sarà anche un momento per riflettere su tematiche importanti attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa: tema costante delle quattro puntate sarà infatti l’ecosostenibilità che accompagnerà Pio e Amedeo attraverso i loro viaggi che per questa stagione andranno da Dubai al Brasile, passando per Londra e Las Vegas.

Pio e Amedeo, il tour: Felicissimo show - Il nuovo calendario delle date

Il tour “FELICISSIMO SHOW”, la cui partenza era prevista per il 9 ottobre dall’Europauditorium di Bologna viene rimandato al 2023 a causa di improrogabili impegni televisivi degli artisti.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Per chi lo volesse, il rimborso può essere richiesto presso gli stessi canali d’acquisto entro e non oltre il 26 ottobre 2022.

Coloro che si sono registrati tramite Clappit riceveranno il nuovo segnaposto con la nuova data.

I biglietti sono disponibili in prevendita. Tutte le informazioni sui biglietti su: friendsandpartners.it

1 ottobre 2023 – ROMA – TEATRO BRANCACCIO (recupero del 21 novembre 2022 e del 15 aprile 2022 al Palazzo dello Sport)

2 ottobre 2023 – ROMA – TEATRO BRANCACCIO (NUOVA DATA)

6 ottobre 2023 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (recupero del 7 novembre 2022)

10 ottobre 2023 – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (recupero del 14 novembre 2022)

13 ottobre 2023 – BARI – TEATRO TEAM (recupero dell’11 novembre 2022 e del 1° aprile 2022 al Palaflorio)

14 ottobre 2023 – BARI – TEATRO TEAM (NUOVA DATA)

17 ottobre 2023 – CATANZARO – TEATRO POLITEAMA (recupero del 16 novembre 2022)

21 ottobre 2023 – MONTECATINI – TEATRO VERDI (recupero del 26 ottobre 2022)

22 ottobre 2023 – FIRENZE – TEATRO VERDI (recupero del 25 ottobre 2022)

26 ottobre 2023 – MILANO – TEATRO LIRICO (recupero del 20 ottobre 2022 e del 9 aprile 2022 al Mediolanum Forum)

27 ottobre 2023 – MILANO – TEATRO LIRICO (recupero del 21 ottobre 2022 e del 9 aprile 2022 al Mediolanum Forum)

28 ottobre 2023 – MILANO – TEATRO LIRICO (recupero del 22 ottobre 2022 e del 9 aprile 2022 al Mediolanum Forum)

30 ottobre 2023 – BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM (recupero del 9 ottobre 2022)

4 novembre 2023 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (recupero del 28 ottobre 2022)

10 novembre 2023 – TORINO – TEATRO COLOSSEO (recupero del 12 ottobre 2022 e dell’8 aprile 2022 al Pala Alpitour)

11 novembre 2023 – TORINO – TEATRO COLOSSEO (recupero del 14 ottobre 2022 e dell’8 aprile 2022 al Pala Alpitour)

12 novembre 2023 – TORINO – TEATRO COLOSSEO (NUOVA DATA)

1 dicembre 2023 – BASILEA – MUSICAL THEATER (recupero del 25 novembre 2022)

2 dicembre 2023 – LOCARNO – PALAEXPO FEVI (recupero del 26 novembre 2022)