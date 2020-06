Radio Italia Beauty, la rubrica con Manola Moslehi

Una settimana speciale quella che prende il via lunedì 8 giugno, dedicata alla bellezza e alla cura dei capelli. Alfaparf Milano (brand italiano #1 nel settore dell’hair care professionale*), in collaborazione con Radio Italia, proporrà in radio e sui social una serie di pillole di consigli dedicati al benessere e al trattamento della propria capigliatura.

Voce e il volto di questa iniziativa speciale, che prende il nome di Radio Italia Beauty, sarà Manola Moslehi, speaker tra le più amate della radio. Da lunedì 8 a domenica 14 giugno, infatti, Manola sarà protagonista della rubrica dedicata al beauty, dove darà consigli su come trattare i capelli e su quali prodotti utilizzare. Ogni giorno, sui canali social ufficiali della radio (IG: @radioitalia) e su quelli Alfaparf Milano (IG: @alfaparfmilano_official), verrà trattato un argomento diverso in base alla tipologia di capello: dal segreto per gestire i capelli sottili, alle dritte su come prolungare la lucentezza del colore, con l’obiettivo di aiutare ognuno a riprendere a trattare la propria chioma con la giusta attenzione, dopo mesi di stress e poche cure.

Inoltre, spazio anche alle novità di Alfaparf Store, la App pensata per far vivere anche a distanza il forte legame tra parrucchieri e clienti e che permette ai clienti di acquistare i prodotti normalmente reperibili dal parrucchiere o nei saloni di bellezza, aiutando al contempo la filiera ad affrontare la crisi.

Radio Italia Beauty e Alfaparf Store si affiancano così ad iniziative come Alfaparf Milano Home Salon che ha permesso a chiunque di imparare a prendersi cura della propria bellezza anche durante le giornate di permanenza a casa, grazie all’expertise e ai preziosi consigli che gli hairstylist Alfaparf Milano hanno svelato attraverso dei video tutorial pubblicati sul canale Facebook del gruppo.

ALFAPARF STORE su Google Play

ALFAPARF STORE su Apple Store