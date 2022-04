Rossella Migliaccio, Revolutions: porta l'armocromia su Real Time

Rossella Migliaccio, l'armocromia va su Discovery+ e Real Time

Imparare a riconoscere la nostra bellezza naturale e valorizzare la nostra unicità è diventato un tema sempre più attuale. Dal 9 aprile, ogni sabato alle 15:50 su Real Time (Canale 31) - e disponibile anche su discovery+ - ROSSELLA MIGLIACCIO, image & color expert, ci accompagnerà nel viaggio di “REVOLUTION, Scopri i tuoi colori” - una produzione Next Studios, la content agency del gruppo Next 14 per Discovery Italia – per aiutare le persone a scoprire capi e colori che esaltano le proprie caratteristiche personali, mettendo finalmente al centro l’unicità dell’individuo e non uno standard omologato. Un emozionante viaggio che inizia dal guardaroba degli ospiti e racconta un percorso di scoperta e consapevolezza che li accompagnerà per sempre: l’inizio di una vera e propria rivoluzione!

Rossella Migliaccio, imprenditrice, autrice del bestseller “Armocromia”, con il supporto di alcuni professionisti beauty, metterà ordine nella vita dei nostri protagonisti, stimolandoli ad avere un nuovo approccio verso se stessi e la propria immagine. “Non è il corpo che deve adattarsi all’abito, ma viceversa”, spiega l’esperta.

Cos'è l'armocromia

L’Armocromia è una disciplina affascinante che, a partire dalle caratteristiche naturali di pelle, occhi e capelli, permette di scoprire la palette di colori più valorizzante, per uno shopping più consapevole, efficace e quindi sostenibile.

Primo fondamentale step della consulenza d’immagine, si basa sull’analisi di quattro variabili: Il sottotono, il valore cromatico, il contrasto e l’intensità, elementi che insieme determinano l’appartenenza a una determinata “stagione armocromatica”.

Winter, Autumn, Spring e Summer: a seconda del proprio mix pelle-occhi-capelli, ognuno di noi appartiene a una delle quattro stagioni dell’Armocromia, a cui corrisponde una palette di “colori amici” tutti da scoprire. Vero e proprio fenomeno di costume, i primi studi di questo tipo nascono nella Hollywood degli anni ’30, quando il cinema è passato dal bianco e nero al colore. Grazie a Rossella Migliaccio, l’Armocromia oggi appassiona sempre più persone che hanno deciso di rivoluzionare la propria vita e il proprio armadio in base alla stagione di appartenenza.

“L’armocromia può rivoluzionarci la vita, non solo l’immagine: il primo passo di un processopiù ampio che riguarda noi stessi”, spiega Rossella.

In ogni episodio, Rossella incontrerà un ospite che vuole rivoluzionare la propria vita, a partire dal guardaroba. Racconterà la propria storia e si sottoporrà a una consulenza di immagine, per identificare la propria stagione armocromatica, la propria Body Shape e la forma del viso.

Revolution, la rivoluzione dei colori by Rossella Migliaccio su Real Time

Da qui inizia la “Revolution”, la rivoluzione che porterà ciascun protagonista a trasformare se stesso, con l’aiuto di Rossella e di un team di esperti beauty, imparando a riconoscere i capi valorizzanti presenti nel proprio guardaroba e donando seconda vita a quelli meno adatti attraverso l’app di Vinted, che consente di rinnovare l’armadio con un approccio responsabile, acquistando capi pre-loved e mettendo in vendita quelli che già possediamo ma non utilizziamo o non fanno per noi. L'acquisto e la vendita di abbigliamento e accessori second-hand sono diventati incredibilmente popolari negli ultimi anni, e Vinted, con 50 milioni di membri registrati in tutto il mondo di cui 3.5 milioni in Italia, è la più grande piattaforma Europea C2C dedicata alla moda di seconda mano.

“Mettere un po’ di ordine nel guardaroba non è solo una questione di immagine, ma un viaggio per rivivere la nostra storia e iniziarne una nuova. Lasciare andare ciò che non ci rende felici e fare spazio a ciò che ci valorizza e ci fa stare (davvero) bene: è questa la missione, non impossibile, di ReVolution!” afferma Rossella Migliaccio.

ROSSELLA MIGLIACCIO, CHI 'E L'AUTRICE DEL BESTSELLE "ARMOCROMIA"

Rossella Migliaccio è imprenditrice, autrice ed esperta di immagine. Napoletana di origine e milanese di adozione, dopo la laurea all'Università Bocconi di Milano, ha iniziato a lavorare nel mondo della pubblicità e dell'editoria di moda. Si è trasferita a Londra, dove ha conseguito la certificazione internazionale come Consulente di lmmagine e ha iniziato a lavorare con clienti privati e aziende in tutta Europa. Ha insegnato presso enti e accademie tra cui il Politecnico di Milano e la Business School del Sole24Ore. È membro dell'Association of Image Consultants International e ha fondato l’Italian Image Institute, il primo istituto in Italia dedicato alla consulenza di immagine. Collabora con brand internazionali del lusso, della moda e del beauty ed è diventata il punto di riferimento per personaggi pubblici e influencer.

II suo primo libro, Armocromia (Vallardi, 2019) è diventato un autentico caso editoriale a cui è seguito il best seller Forme (Vallardi, 2020). Recentemente è stata scelta come TEDx speaker. A giugno 2021 ha lanciato la nuova applicazione per smartphone “Armocromia”, un’innovativa esperienza di shopping online personalizzata per forme e colori.

“REVOLUTION: SCOPRI I TUOI COLORI” (8 episodi da 30’) è prodotto da Next Studios, la content agency del gruppo Next 14, in partnership con Vinted, con il coordinamento di Discovery Media Brand Solutions, per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, su Sky canali 160 e 161, tivùsat Canale 31. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+.

