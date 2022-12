Roberto Bolle Danza con Me per l'anno 2023

Roberto Bolle torna in tv il nuovo anno 2023 in onda su Rai 1 in prima serata il 1° gennaio con lo show che verrà condotto dalla coppia inedita da Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti. ospiti dello spettacolo Elio, Alberto Angela, Virginia Raffaele e Blanco, Durdust. Alla conduzione, la coppia inedita formata da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.Roberto Bolle sulle note di Dune si esibirà con Blanco il vincitore di Sanremo 2022. Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl

Servizio realizzato da Nick Zonna