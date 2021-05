Royal Family, regina Elisabetta furibonda per le clamorose accuse di Harry

Royal Family: la regina avrebbe reagito con rabbia alle ennesime accuse di Harry al padre Carlo e alla famiglia in generale

Non c'è davvero pace per la regina Elisabetta II. La sovrana britannica ha dovuto sopportare l'ennesimo lutto in famiglia in poche settimane e non ha fatto in tempo a festeggiare la futura nascita di un altro nipote che è arrivata una nuova delusione. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, la regina sarebbe "furibonda" con Harry dopo la visione delle anticipazioni della seconda intervista concessa dal duca del Sussex al programma "The me you can't see" di Oprah Winfrey senza la moglie Meghan Markle.

Royal Family, le accuse di Harry: "Carlo un padre assente e vendicativo"

La rabbia della regina Elisabetta sarebbe montata in particolare per alcune dichiarazioni di Harry in merito al rapporto con il padre Carlo. Questultimo sarebbe stato accusato di essere "insensibile". Il nipote della sovrana, oggi esule in Canada, ha anche raccontato che Carlo avrebbe detto a lui e suo fratello William che avendo trascorso un'infanzia infelice "anche loro avrebbero dovuto soffrire". Il rapporto tra Harry e il padre sarebbe poi degenerato ulteriormente dopo la morte di Lady Diana. L'ex principe per dimenticare il dolore ha abusato dell'alcool e ha accusato la Royal Family di aver sottoposto la moglie Meghan allo stesso trattamento subito della madre e che l'avrebbe portata a una prematura morte.