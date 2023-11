Ruben Bondì su Food Network, il nuovo programma tv

Ruben Bondì debutta in tv su Food Network

“Cucina in balcone con Ruben”, il nuovo programma prodotto da Jumpcutmedia, casa di produzione milanese fondata da Massimo Staiti, presentato nello studio multifunzionale Fuorizona di Milano, vede il debutto in tv di Ruben Bondì, cook creator classe ’97, diventato una star dei social durante il lockdown cucinando dal balcone della sua casa di Trastevere i piatti tipici della tradizione giudaico-romana. Il programma sarà in onda da domenica 26 novembre alle 15:00 su Food Network canale 33 e disponibile in streaming su discovery+.

Un balcone, un fornello, tanta fantasia e l’immancabile parola d’ordine: “Che te voi magnà?”. Basta questo a Ruben Bondì, che a soli ventisei anni è uno dei maggiori esperti di cucina kosher in Italia, per unire i sapori della tradizione romana a quella giudaica e creare gustose e originali ricette attraverso una cucina autentica, verace e genuina. Dopo essersi filmato mentre cucinava sul balcone, è nato il format che ha fatto incredibilmente schizzare il numero di like e followers e la sua terrazza è diventata la più famosa del web: un vivace laboratorio gastronomico i cui profumi si spandono per tutta la città. Ed è proprio da un balcone che Ruben condurrà i telespettatori di Food Network in un viaggio culinario assieme a parenti e amici, ospiti speciali in ogni puntata, alla scoperta di usanze ricche di storia e profumi, tra antiche ricette e ingredienti inusuali.

“Cucina in balcone con Ruben” rappresenta per Jumpcutmedia un ulteriore tassello della collaborazione con Warner Bros. Discovery, di cui siamo molto orgogliosi. Personalmente seguivo già da tempo Ruben sui social e lo apprezzavo per l’originalità dei suoi contenuti. A me e al mio team piace lavorare su tanti progetti diversi, perché cerchiamo sempre di capire quale potrebbe essere la leva di successo di ogni lavoro che ci viene offerto o che proponiamo, sia da un punto di vista di creatività che di tecnologia” – afferma Massimo Staiti – “Investiamo molto nella post produzione e nei dipartimenti lights&grips, perché da sempre l’obiettivo di Jumpcutmedia è quello di offrire servizi diversificati e abbracciare competenze sempre più ampie per il settore dell’audiovisivo con la massima qualità ed efficienza”.

Fuorizona, studio televisivo e sede dell’evento che ha accolto l’imminente partenza del programma “Cucina in balcone con Ruben”, è un vero e proprio spazio polifunzionale, adatto a presentazioni, showcase, shooting fotografici, shooting video per contenuti televisivi, social media, dirette streaming, spot pubblicitari, videoclip, virtual set e videoproiezioni.

“CUCINA IN BALCONE CON RUBEN” (8x30) è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.