Sanremo 2021, Amadeus: “Non ci sarà un Ama ter”. Fiorello: “Forse a 70 anni”

Amadeus non sara' il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo del prossimo anno. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus nel corso della conferenza stampa al Casino'. "Se in futuro la Rai mi vorra' chiamare e ci sara' un progetto, ne parleremo. Ma non ci sara' un Amadeus ter di fila".

"Trovo Sanremo un motivo di gioia ed orgoglio, un grande premio, apice all'interno della carriera da conduttore", ha aggiunto Amadeus. "Sono grato alla Rai, alla direttrice De Santis (era a capo di Rai1, ndr) per avermelo affidato lo scorso anno, grato quest'anno quando Coletta mi ha chiesto di andare avanti. Ringrazio l'amministratore delegato Rai1, Salini. Si parte da un progetto, ha aggiunto il conduttore, e non c'e' per il prossimo anno con la stessa forza dei primi due anni.

"Siamo orgogliosi di questo Festival, abbiamo fatto - ha aggiunto Amadeus - quello che desideravamo fare e non speravamo in questi risultati. Eravamo consapevoli di cosa stessimo andando a fare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato senza risparmiarsi a questo progetto e a questo grande sforzo".

"Dopo un Sanremo in queste condizioni penso di poter fare qualunque cosa". Lo ha detto Fiorello in un incontro ristretto con alcuni quotidiani, spiegando che questo Festival è stata la sfida "più difficile". E in merito a Amadeus precisa che "la mia spalla può essere solo il mio amico Amadeus, non potrei avere di fianco un altro comico, se no diventa una gara. Sono fatto così, lavoro sempre da solo. Questo Festival si poteva fare unicamente in questo modo, con due amici in conduzione". C'è la possibilità che Fiorello faccia un altro Festival? Con Sanremo "ho già dato parecchio, negli ultimi quattro anni sono stato qui 3 volte, una con Baglioni e due con Amadeus. Se avrò la fortuna di arrivare a 70 anni ne riparliamo, ma in realtà so che non verrò perché a quell’età sarò già in pensione".

"Un ringraziamento particolare va ad Amadeus e a Fiorello, che, come sanno fare solo i grandi professionisti, non si sono persi d'animo di fronte al primo Festival di Sanremo senza pubblico". Lo ha detto il presidente della Rai Marcello Foa. "Sento l'orgoglio di rappresentare un'azienda - ha aggiunto Foa - che proprio in un'occasione difficile come questa ha dimostrato di saper essere autenticamente multimediale con una felice combinazione fra tv, digitale, radio, comunicazione lineare e comunicazione social, riuscendo a coinvolgere tutte le fasce di pubblico, con picchi di gradimento fra i piu' giovani".