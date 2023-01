Sanremo 2023, Goggia e Cardinaletti si scaldano: Amadeus le vuole sul palco

Festival di Sanremo 2023, Goggia e Cardinaletti affianco di Amadeus e Gianni Morandi

Sofia Goggia affianco di Amadeus e Gianni Morandi per una sera al Festival di Sanremo 2023. È quanto scrivono Il Messaggero e Il Mattino, anticipando la notizia che dovrebbe essere confermata nei prossimi giorni. Ma non è tutto. Anche la giornalista e conduttrice del Tg1 Giorgia Cardinaletti è in pole per affiancare il direttore artistico in un’altra serata.

Finora di certo c’è la presenza di Chiara Ferragni, che co-condurrà la prima e l’ultima serata, e della giornalista Francesca Fagnani, che salirà sul palco dell’Ariston la seconda serata.

Per la campionessa italiana di sci la musica è una grande passione. L'Oro olimpico 2018 e vincitrice di tre coppe del mondo nella discesa libera, sui social posta spesso video che la ritraggono mentre suona il pianoforte, interpretando le musiche di Ludovico Einaudi e Liszt.

Inoltre, secondo altre voci di corridoio, Amadeus potrebbe realizzare il sogno di avere Vasco Rossi a Sanremo 2023 in qualità di super ospite.

