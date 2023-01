Sanremo, chi sul palco con Amadeus: Impacciatore, Francini, Michielin e...

Michelin, Impacciatore, Francini: chi sul palco delle serate di Sanremo oltre a Ferragni e Fagnani?

Chiara Ferragni e Francesca Fagnani sono già sicure di prendere parte a tre delle cinque serate di Sanremo 2023. L'imprenditrice digitale sarà sul palco dell'Ariston il primo e l'ultimo giorno. La conduttrice di "Belve" in uno degli altri tre. Rimangono due serate ancora vacanti. Per chi? Qui le ipotesi si sprecano.

La prima riguarda Sabrina Impacciatore, un tempo ragazza di "Non è la Rai", oggi affermatissima attrice che ha esordito con Gabriele Muccino e che ha trovato la celebrità anche oltre oceano - è stata ospite del prestigiosissimo Jimmy Kimmel Show - e che sarebbe una perfetta interprete. Poi c'è Francesca Michielin, che ha concluso positivamente la sua esperienza come conduttrice di X Factor (che aveva vinto 10 anni fa).

Amadeus ha lanciato un indizio: "È una ragazza che non si ferma mai". E in molti sui social hanno pensato che facesse riferimento proprio alla cantante veneta, seconda al Festival nel 2021 in coppia con Fedez con il brano "Chiamami per nome" nell'edizione vinta dai Måneskin.

Infine c'è la possibile coppia Chiara Francini-Beatrice Axen, che hanno appena portato al cinema con ottimi risultati "Una scomoda eredità". Per loro si parla addirittura di un possibile tandem sul palco. Per sapere chi accompagnerà Amadeus non resta che aspettare qualche giorno ancora.