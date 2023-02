Sanremo 2023, Mengoni vince davanti a Lazza. "Lo dedico alle donne in gara"

Sanremo 2023: il vincitore Mengoni, 'dedico premio a tutte le donne, in finale 5 uomini..'

"Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato, che sono delle cantanti meravigliose. Nella top five siamo arrivati in cinque ragazzi..". L'ha detto il vincitore della 73ma edizione del festival di Sanremo Marco Mengoni, nel ricevere commosso il premio sul palco dell'Ariston

Sanremo 2023: Mengoni vince la 73esima edizione

Marco Mengoni ha vinto il 73° Festival di Sanremo con la canzone "Due vite". Un successo che arriva a dieci anni dal primo quando portò sul palco dell'Ariston 'L'essenziale' (nel 2013). Al secondo posto Lazza con Cenere, mentre sul terzo gradino del podio Mr Rain con Supereroi. In top-5 ecco Ultimo (con 'Alba') davanti a Tananai (che ha portato "Tango" sul palco dell'Ariston).



Marco Mengoni (Lapresse)



Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo, la reazione della sala stampa

Gli applausi in sala stampa per la vittoria di Marco Mengoni del 73esimo Festival di Sanremo con la canzone "Due vite".



Sanremo 2023: a Colapesce Dimartino il Premio Sala Stampa 'Lucio Dalla'

Colapesce Dimartino vincono il premio della Sala Stampa Radio Tv 'Lucio Dalla' della 73ma edizione del festival di Sanremo.

Sanremo 2023: Colapesce-Dimartino vincono il Premio della Critica Mia Martini

Colapesce Dimartino – con la canzone 'Splash' – vincono il Premio della Critica 'Mia Martini' del 73mo Festival della Canzone Italiana. A loro, 29 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa del Casinò. Al secondo posto Gianluca Grignani con 23 voti, al terzo Coma_Cose con 11. Voti ricevuti 92. Voti validi 92. Le operazioni di voto e il presente comunicato sono stati certificati dal presidente del Premio Andrea Spinelli e dalle scrutatrici Marta Cagnola ed Emanuela Castellini.

Sanremo 2023: la classifica definitiva dal sesto all'ultimo posto

Ecco la classifica definitiva dal sesto posto in poi: Giorgia; Madame; Rosa Chemical; Elodie; Colapesce Dimartino; Modà; Gianluca Grignani; Coma_Cose; Ariete; Lda; Articolo 31; Paola e Chiara; Leo Gassmann; Mara Satttei; Colla zio; Cugini di Campagna; Gianmaria; Levante; Olly; Anna Oxa; Will; Shari; Sethu.

SANREMO 2023 FINALE: I MOMENTI PIU' EMOZIONANTI

Sanremo 2023: Ferragni regala una stola alla moglie di Morandi, 'grazie per il supporto'

L'influencer scende in platea a portargliela seguita da Morandi, bacio tra marito e moglie "Anna, grazie per tutto il supporto che mi hai dato: questa è una stola con una dedica che ti ha fatto Gianni e che ogni donna dovrebbe ricevere". Chiara Ferragni omaggia a sopresa Anna, la moglie di Gianni Morandi, seduta in platea in prima fila, regalandole una stola come quella ormai iconica indossata da lei durante la prima puntata ma con una dedica particolare. "Ti risposerei altre 100 volte", è la scritta sul drappo bianco. "Prima pensavo che lei fosse fortunata, ma da quando l'ho conosciuta ho capito che anche tu sei molto fortunato", dice la Ferragni prima di scendere fra il pubblico con la stola seguita da Morandi, che ha poi baciato Anna tra gli applausi del pubblico.

Sanremo 2023: Oxa scalza e capelli elettrici, web impazzisce

Anna Oxa irrompe scalza e coi capelli insolitamente elettrici e fa impazzire il web con meme e battute: "Come una Barbie dopo qualche mese di uso"; "Anna scossa";"appena atterrata da un mondo fantasy". Poi la sua voce, "una delle più belle della canzone italiana", dice Amadeus.

Sanremo: da Olly a gIANMARIA, la miniera di Sanremo giovani

Olly, Will e gIANMARIA, vincitore dell'ultima edizione, passando per Will. E Leo Gassman, che pur non avendovi partecipato contribuisce ad abbassare l'età anagrafica. Sanremo giovani è stata una vera miniera per questa edizione del Festival, riconosce Amadeus. In mezzo gli Articolo 31, che giovani non sono ma fanno tornare tali tanti quarantenni, con un testo sui conti con il passato.

Sanremo: con Gino Paoli canta tutta la platea, illuminata da decine di cellulari

Decine di cellulari accesi che illuminano la platea e il pubblico che canta a squarciagola. E' la fotografia dell'Ariston di fronte a Gino Paoli, protagonista di un emozionante esibizione stasera durante la serata finale del festival. Accompagnato da Danilo Rea al pianoforte , l'88enne artista genovese ha offerto al pubblico alcuni dei suoi più celebri successi, da 'Una lunga storia d’amore' a 'Sapore di sale'. Dopo una chiacchierata con Amadeus e Morandi, Paoli a grande richiesta ha cantato 'Il cielo in una stanza', tra gli applausi a scena aperta del pubblico.

Amadeus, Gino Paoli e Gianni Morandi (Lapresse)



Sanremo 2023: Vanoni incanta e Amadeus le dona un mazzo di carciofi

Tutti in piedi ad applaudire Ornella Vanoni che sfodera dall'alto dei suoi 88 anni alcuni dei suoi successi tra cui 'L'appuntamento' e 'L'eternità'. Come 'premio' riceve da Amadeus un bouquet di carciofi che aveva commissionato al telefono ad Amadeus. "Me li hai presi? Qui sono buoni, a Milano fanno schifo". E, una volta ricevuto il dono, si mette a contarli.

Sanremo 2023: Madame si commuove, 'festival molto difficile ma ora sono felice'

"Questo per me è stato un Sanremo molto difficile, per fare cento metri ne ho corsi mille ma sono felice e soddisfatta di essere qui". A dirlo è Madame, che sul palco dell'Ariston si commuove. L'artista, che si lascia andare ad un pianto liberatorio dopo le polemiche che hanno preceduto la sua partecipazione al festival, si rivolge poi ad Amadeus: "Devo ringraziare Amadeus", dice, "senza di lui che ha creduto in me non avrei fatto tutto ciò e parte del mio impegno per questo Sanremo te lo devo e ti ringrazio veramente tanto". Il conduttore l'ìha abbracciata: "Madame è veramente un grandissimo talento", ha detto tra gli applausi del pubblico.

Sanremo 2023: Ferragni porta sul palco la donna e la madre guerriera

Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus (foto Lapresse)



Un busto dorato, sopra il quale è scolpito un grosso lucchetto, e il corpo avvolto in un imponente drappo blu. Nella prima uscita sul palco dell'Ariston, dove è co-conduttrice della serata finale del festival di Sanremo, Chiara Ferragni porta sul palco la donna madre e guerriera. Il concetto lo spiega lei stessa postando una spiegazione su Instagram, in cui si sottolinea: "Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Daniel Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiapparelli". "La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara Ferragni rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello -si legge nel testo postato dall'influencer- Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno!". L'abito nasce dìa un’idea di Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, ed è stato creato da Daniel Roseberry per Schiapparelli.

Sanremo 2023: Amadeus saluta Charles Leclerc in prima fila

C'è anche Charles Leclerc in prima fila al Teatro Ariston per assistere alla finale di Sanremo 2023. Amadeus ha salutato il pilota della Ferrari ad inizio serata, scendendo in platea.

Sanremo 2023: standing e commozione per l'omaggio di Morandi a Dalla

Standing ovation e commozione, in primis quella di Gianni Morandi, per l'omaggio di Sanremo 2023 a Lucio Dalla. L'omaggio al cantautore bolognese, che il prossimo 4 marzo avrebbe compiuto 80 anni, viene tributato infatti dal coconduttore e grande amico di Dalla, Gianni Morandi, con un medley di tre dei pezzi più iconici di Lucio: 'Piazza Grande', 'Futura', 'Caruso'. L'inizio è per Morandi in platea con la chitarra che accenna 'Piazza Grande', poi sale sul palco, posa la chitarra e, accompagnato dall'orchestra attacca 'Futura' e poi 'Caruso'. Subito dopo, con Elodie, prende il via la gara decisiva. Stasera saranno solo i telespettatori a votare, tramite il televoto. A fine gara, uscirà la classifica generale, ottenuta con il televoto di questa sera sommato ai voti di tutte le giuria delle giornate precedenti. I primi cinque artisti della classifica torneranno poi ad esibirsi in uno spareggio dove a votare saranno invece tutte le tre giurie (televoto, demoscopica e stampa).