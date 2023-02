Sanremo 2023: ascolti tv giù, ma adv sale. Lazza batte Mengoni nei.. Report

CLICCA QUI PER IL REPORT INTEGRALE BY DENTSU SU SANREMO 2023

Sanremo 2023, il report sul quarto Festival dell'era Amadeus

Dentsu presenta “Dentsu Unpacked – Sanremo 2023”, il White Paper realizzato internamente da un team multidisciplinare che mette insieme le varie anime creative, media e strategiche del Gruppo, per un’analisi approfondita del 73° Festival di Sanremo e di tutte le sue implicazioni per il marketing e la comunicazione dei brand italiani.

“Quest’anno si è tornati a parlare tanto di canzoni e delle esibizioni dei big. La competizione ha preso nuovo vigore online con quello che è talvolta diventato un vero e proprio scontro fra le fandom più accanite dei diversi cantanti. Ma Sanremo è oramai un fenomeno culturale a tutto tondo, che tocca musica, attualità, celebrità, moda e società. E che ha due vite: una in TV e una fuori dalla TV.

Studiare e comprendere questa doppia vita del Festival è cruciale per tutti quei brand che aspirano ad esserci. Perché prendersi uno spazio pubblicitario al suo interno non basta più per stare nella conversazione di Sanremo. Serve davvero farne parte. Servono idee.” - commenta Niccolò Rigo, Chief Strategy Officer, DENTSU CREATIVE Italy.

Sanremo 2023 - Ascolti TV e streaming

Per l’audience si registra una leggera flessione rispetto ai fasti dello scorso anno ma, grazie anche alla maggior lunghezza delle serate, cresce la share. La manifestazione è fruita non solo da TV tradizionale e si conferma come contenuto top da device digitali con lo smartphone che guadagna punti percentuali rispetto al 2022. La Total Audience Auditel conferma quanto sia fondamentale oggi l’apporto del second screen nella visione live soprattutto sui target più giovani. Inoltre, il ciclo di vita del contenuto non si esaurisce nei cinque giorni della kermesse, ma si prolunga nel tempo grazie all’on-demand sviluppando milioni di stream.

