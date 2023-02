Sanremo, dal trio Al Bano-Ranieri-Morandi a Fagnani: cronaca della 2ª serata

Sanremo 2023, da Morandi con la scopa a Fagnani: cronaca della seconda serata

Dopo un martedì sera scoppiante tra la presenza di Sergio Mattarella, primo presidente della Repubblica in platea all’Ariston, il lungo monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione, il debutto dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, le polemiche sul monologo e sul "nude look", il ritorno di Mengoni, la scoppiettante Elodie, la seconda serata regala altrettanti momenti toccanti e polemiche alquanto importanti. Prima fra tutte la stoccata dalla co-conduttrice Francesca Fagnani al pm Nicola Gratteri. Fedez che attacca il viceministro Galeazzo Bignami e l’ingresso in scena- per la prima volta insieme- di Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano.

Sanremo 2023, la classifca della seconda serata

I primi cinque nella classifica complessiva delle prime due serate frutto delle scelte della sala stampa sono: Mengoni, Colapesce-Dimartino, Madame, Tananai ed Elodie. Ecco la graduatoria completa in cui, ha detto Amadeus, i concorrenti sono molto vicini: Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma_cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr. Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, gIANMARIA, Olly, LDA, Will, Anna Oxa, Shari, Sethu.

Sanremo 2023, Angelo Duro e la trasgressione

Amadeus invita a cambiare canale perché le cose che ascolteremo potrebbero non piacerci. Il monologo del comico Angelo Duro in effetti è, a tratti, fin troppo serio per il brutale realismo della sua disamina dei rapporti tra uomo e donna (il segreto per un matrimonio duraturo? Andare a prostitute ogni mese. Come stare 14 anni con la stessa persona? Tradendola in modo sistematico). Dopo le polemiche sulla presenza di Rosa Chemical, l'attore palermitano, debitore dello stile della stand up comedy americana come molti della sua generazione, ricorda che la vera trasgressione è ben altra: non avere nessun tatuaggio, bere solo acqua e non cambiare mai fidanzata. Dargli torto è, ehm, duro.







Sanremo 2023, Paola e Chiara chiudono la rassegna degli artisti in gara