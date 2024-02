Sanremo? Demenziale varietà con conduttori grotteschi e damigelle senza senso

"Festival di Sanremo? Inutile spettacolo canoro". Il commento di Franco Battiato

"Il Festival di Sanremo? Un inutile spettacolo canoro perfetto per la tv; o meglio, un demenziale varietà televisivo, in cui quattro scalzacani travestiti da artisti, fanno da balia a grotteschi presentatori, ridicoli direttori artistici e a damigelle insignificanti. Stiamo vivendo una sorta di oscurantismo culturale che sta facendo precipitare la nostra società in derive inquietanti".