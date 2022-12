Sanremo, Festival della Canzone Cristiana. Ecco i cantanti e la conduttrice

Sanremo, Festival della Canzone Cristiana: i nomi della conduttrice e dei cantanti in gara

Manca poco all’inizio del Festival della Canzone Cristiana, che si svolgerà a Sanremo dal 9 all'11 febbraio 2023, nell'Antico Teatro della Federazione Operaia, in concomitanza con la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Si tratta del secondo anno per la kermesse ideata dal cantautore Fabrizio Venturi, direttore artistico, che ha ottenuto il Patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e della S. I. A. E. Società Italiana Autori e Editori. Come da regolamento, il 15 dicembre si sono chiuse le iscrizioni, e nelle ultime ore sono stati resi noti noti alla stampa i nomi dei 22 artisti in gara e anche il nome della conduttrice che, insieme a Venturi e alla iena DJ Mitch di Radio 105, salirà sul palco per presentare il Festival. Sarà l'attrice Daniela Fazzolari, la quale ha partecipato a numerose fiction TV, tra le quali "Centovetrine", "Un Passo dal Cielo", "Ris", "Distretto di Polizia" e "Don Matteo", e ha partecipato anche a importanti film cinematografici, tra cui "Non ho sonno", thriller diretto da Dario Argento, e "Soldato sotto la Luna", diretto da Massimo Paolucci, in cui ha recitato in veste di protagonista al fianco di star americane, tra le quali Abel Ferrara,Thomas Araba e Daniel McVicaro.

La conduttrice Daniela Fazzolari



Sanremo, Festival della Canzone Cristiana: le parole del direttore artistico Venturi

"Non è stato per niente facile scegliere le canzoni e i concorrenti perché, quest' anno, mi sono giunte candidature nettamente superiori a quelle della passata edizione, sia per la qualità degli artisti, sia per i testi delle le canzoni e la qualità della musica. Ciò mi ha portato a fare una scelta" ha dichiarato Venturi, il quale ha sottolineato: "Sarà un grande festival, all’insegna della nuova evangelizzazione, condotta attraverso la forma espressiva più potente che Dio ci ha donato, ossia la musica, che non conosce né barriere, né limiti".

"Il nostro Festival si prefigge l'intento di lodare Dio attraverso la musica e diffondere anche in Italia come in altri paesi del mondo, primo fra tutti gli Stati Uniti, la canzone d'ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. Si è deciso di organizzare il nostro evento nella Città dei Fiori, in quanto più di ogni altra realtà, per la sua tradizione, rappresenta l'Italia musicale. La Christian Music, che è un genere musicale molto conosciuto e diffuso in altri Paesi del mondo, vuole essere fervida testimonianza musicale dei valori cristiani, mediante un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio, che fa proprio il linguaggio più potente che Dio ha donato all'uomo, ossia la musica. Siamo convinti che cantare, elevando una lode a Dio, possa essere il modo più rassicurante per affrontare il disagio e lo smarrimento scaturito sia dal deterioramento dell’ecosistema, sia dalla crisi del sistema economico mondiale, che ha provocato nuove forme di povertà, alle quali si aggiunge la povertà morale, di cui è espressione la disastrosa guerra ancora in atto in Ucraina.

La musica non vi è dubbio che possa rivestire un ruolo educativo e trasformativo in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i suoi ineludibili valori umani. Di tale ruolo sono fermamente convinto e , per tale motivazione, ho deciso di realizzare il Festival della Canzone Cristiana" ha concluso Venturi.

Il direttore artistico Fabrizio Venturi



Sanremo, Festival della Canzone Cristiana: tutti i nomi dei cantanti e dei brani in gara

Di seguito, i nomi dei 22 concorrenti che si contenderanno i pregiati trofei creati dal grande Maestro orafo Michele Affidato, lo stesso orafo che ha creato il trofeo che Amadeus consegnerà al vincitore della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Artista: Ani'ma di S.Donato Milanese (MI) con la canzone: Ti Verrò a Cercare;

Artista: Giuseppe M Bita’ di Spoltore (PE) con la canzone: Sono Solo un Uomo;

Artista: Donato Boschi di Agnani (FR) con la canzone: Ripeti con me;

Artista: Piero Chiappano di Caggiano (MI) con la canzone Una carezza leggera;

Artista: Irene Coco di Barberino Tavarnelle (FI) con la canzone: Luce gentile;

Artista: Piernicola Dallazeta di Orta Nova (FG) con la canzone: Alla ricerca del mio Dio;

Artista: Silvia Dottori di Rosora (AN) con la canzone: Lontano da qui;

Artista: Don Rossano Eutizi di Tuscania (VT), con la canzone: Nel mio silenzio;

Artista: Carla Gelmini di Bellaggio (CO) con la canzone: Ave… Ave Maria;

Artista: Gruppo Nova di Alvignano (CE) con la canzone: Passio;

Artista: Stefano Mascheroni di Bolzano con la canzone: Padre Nostro del Natale;

Artista: Tamara Medici di Verucchio (RN) con la canzone: Gridalo;

Artista: Naelia di Roma con la canzone: Tu che sei la Luce;

Artista: Nothingless di Siena con la canzone: L’amore di Gesù;

Artista: Federica Paradiso di Trani (BA) con la canzone: Credere (Dammi Un’ala Di Riserva);

Artista: Angela Ruggiero di Monteforte Irpino (AV) con la canzone: A Te che sei;

Artista: Carlotta Santandrea di Bologna con la canzone: Sei qui nell’anima;

Artista: Giuseppe Santilli di Roma con la canzone: Verbum Day;

Artista: Lucio Grieco di Napoli con la canzone: Tienimi con Te;

Artista: Nico di Fiorano Modenese (MO) con la canzone: Uno di Noi;

Artista: Saul City di Varese con la canzone: Cosa posso darti