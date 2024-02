Sanremo, scaletta seconda serata: ospiti e cantanti in gara

Sanremo, scaletta seconda serata: si esibiranno solo 15 artisti. Co-conduttrice Giorgia. Super ospite internazionale sarà John Travolta

Questa sera 7 febbraio 2024 andrà in onda la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Al suo fianco di Amadeus ci sarà la co-conduttrice Giorgia, che festeggerà sul palco i 30 anni del brano "E poi". Nella seconda serata si esibiranno primi 15 artisti in classifica. Le performance saranno votate dalla Giuria della sala stampa, tv e web oltre che dalla Giuria delle Radio e dal pubblico tramite il televoto. Alla fine della puntata verranno comunicale prime 5 posizioni in classifica.

La serata sarà preceduta dal PrimaFestival condotto da Paola&Chiara, affiancate dagli inviati speciali e celebri tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Seguirà poi VivaSanremo condotto da Fiorello in compagnia di Alessia Marcuzzi.

Ecco le prime 5 posizioni in classifica comunicate al pubblico:

Loredana Bertè - Pazza Angelina Mango - La noia Annalisa - Sinceramente Diodato - Ti muovi Mahmood - Tuta gold

Tra gli ospiti della prima serata saliranno sul palco: il pianista Giovanni Allevi, alla prima apparizione televisiva dopo la malattia che lo ha colpito nel 2022, il cantante e attore Leo Gassman, che presenterà il film per la tv Califano e il cast di Mare Fuori 4. La Nuova Orchestra Santa Balera, che celebrerà i 40 anni del brano "Romagna mia". Il super ospite internazionale sarà John Travolta. In collegamento da Piazza Colombo si esibirà invece Rosa Chemical mentre dalla nave Costa Smeralda si ballerà sulla musica di Bob Sinclar.