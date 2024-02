Sanremo 2024, Mengoni oscura Amadeus con uno show alla Fiorello. Bertè prima

Sanremo 2024, Mengoni e il "presevabacino" che già spopola sul web. Il clou della prima serata

Il Festival di Sanremo 2024 incorona già qualcuno, anche se siamo solo alla prima delle cinque serate. Non si tratta di un cantante in gara e nemmeno di un super ospite, ma del co-conduttore Marco Mengoni. La sua performance da showman oscura anche la conduzione del direttore artistico Amadeus. Il ritorno sul palco con Due Vite e la standing ovation del pubblico, lo sketch comico con tutta una serie di oggetti utili a prevenire emergenze indesiderate, compreso il "preserbacino", strumento diventato subito virale che permette di baciarsi sulla bocca senza toccarsi. In risposta al bacio scandalo della scorsa edizione Fedez-Rosa Chemical. Poi arriva Il medley dei suoi successi, un mini concerto di 11 minuti e l’omaggio ad Anna Marchesini: Marco Mengoni ha saputo tenere il palco più temuto d’Italia. Ma non nella sua veste principale, da cantautore, bensì da co-conduttore al fianco del direttore artistico. Ma Marco Mengoni non ne vuole sapere di fare "solo" il co-conduttore e non poter avere l’onore e l’onere di fare un monologo, come da tradizione.

Così, dopo l’esibizione di Fred De Palma, decide di salire sul palco armato di leggio. Dopo aver indossato una giorgiera, il colletto tipico dell’abbigliamento aristocratico, si è cimentato in un breve monologo tratto da un’opera dell’attrice Anna Marchesini, che Mengoni ha definito sua "musa" in conferenza stampa. "E dolore. E morte. E lacrime", ha recitato il cantante di Due Vite. Poi, perentorio, si è lasciato andare in un: "Che palle sto Sanremo!". Nella prima serata del Festival anche un ospite a sorpresa. Zlatan Ibrahimovic è tornato, infatti, a trovare Amadeus dopo l’edizione che i due hanno condotto nel 2021. Come l’ultima volta, l’ex calciatore e dirigente del Milan ha “bullizzato” il conduttore della kermesse, che gli ha risposto a tono ricordandogli il primo posto dell’Inter.

Immancabile lo sketch con Fiorello, partner di Amadeus, dal palco chiamato "Aristonello" da cui quest’anno il mattatore più amato d’Italia farà i sui collegamento. Con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, il comico ha poi esposto uno striscione per il conduttore: "Ama pensati libero… è l’ultimo". Geniale anche la gag sull'intelligenza artificiale, manda sul palco un finto Fiorello che non fa ridere e poi si collega dicendo che era un "fake" e lo fa portare via a modi robot. Poi naturalmente c'è stata anche la gara, con la prima classifica parziale frutto dei voti solo della sala stampa. Al primo posto Loredana Bertè con Pazza, seconda posizione per Angelina Mango con il brano La noia, terza Annalisa con Sinceramente, quarto Diodato e il suo brano Ti muovi e quinto, infine, Tuta gold di Mahmood.