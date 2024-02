Elkann incontra Mattarella e Giorgetti. Lo Stato in Stellantis? Ipotesi remota

Gli incontri erano programmati da tempo e hanno offerto l'occasione per fare il punto sulle attività italiane del gruppo

Giornata di incontri istituzionali a Roma per John Elkann. Il presidente di Stellantis ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, l'ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, e il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.



Gli incontri, a quanto si apprende, erano programmati da tempo e hanno offerto l'occasione per fare il punto sulle attivita' italiane del gruppo e ribadire l'impegno per realizzare i progetti industriali in atto e per le attivita' di comune interesse oggetto del tavolo sull'automotive al Mimit.



La proposta avanzata dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso di un ingresso dello Stato nel capitale di Stellantis viene avversata da Matteo Salvini e da Forza Italia. Ma anche in Fratelli d'Italia, il partito della premier, ci sono parecchi dubbi. Favorevole il Pd e la sinistra mentre contrarissimo Matteo Renzi che ha definito ironicamente Urso come "Urss" per lo statalismo.