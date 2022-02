Sanremo, sorpresa Jovanotti alla quarta serata. Mengoni ospite all’ultima

Jovanotti e Mengoni, ospiti a sorpresa per le ultime puntate del Festival di Sanremo

Jovanotti è stato avvistato a Sanremo. Nonostante avesse dichiarato che non avrebbe partecipato al Festival 2022, il cantante è stato visto arrivare all'Hotel Globo.

Autore del brano di Morandi “Apri tutte le porte”, questa sera Jovanotti salirà sul palco dell’Ariston per accompagnare l’eterno ragazzo. La quarta serata, infatti, è dedicata alle cover e Morandi e Jovanotti saranno impegnati in un medley a sorpresa nel vastissimo repertorio di Gianni.

Sanremo 2022, la scaletta ufficiale della quarta serata

01 - Noemi - "(You make me feel like) A natural woman" di Aretha Franklin

02 - Giovanni Truppi con Vinicio Capossela - "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De Andrè

03 - Yuman con Rita Marcotulli - “My way” di Frank Sinatra

04 - Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio - "Live and let die" di Paul McCartney

05 - Sangiovanni con Fiorella Mannoia - "A muso duro" di Pierangelo Bertoli

06 - Emma con Francesca Michielin - “Baby one more time” di Britney Spears

07 - Gianni Morandi con Jovanotti e Mousse T - "Medley"

08 - Elisa - "What a feeling" di Irene Cara da "Flashdance"

09 - Achille Lauro con Loredana Bertè - "Sei bellissima" di Loredana Bertè

10 - Matteo Romano con Malika Ayane - "Your song" di Elton John

11 - Irama con Gianluca Grignani - "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani

12 - Ditonellapiaga e Rettore - "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli

13 - Iva Zanicchi - "Canzone" di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

14 - Ana Mena con Rocco Hunt - "Medley"

15 - La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra - "Be my baby" delle The Ronettes

16 - Massimo Ranieri con Nek - "Anna verrà" di Pino Daniele

17 - Michele Bravi - "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti

18 - Mahmood e Blanco - "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli

19 - Rkomi con Calibro 35 - "Medley Vasco Rossi"

20 - Aka 7even con Arisa - "Cambiare" di Alex Baroni

21 - Highsnob e Hu con Mr.Rain - "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco

22 - Dargen D'Amico - "La bambola" di Patty Pravo

23 - Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo - "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti

24 - Fabrizio Moro - "Uomini soli" dei Pooh

25 - Tananai con Rose Chemical - "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà

Mengoni torna a Sanremo

I grandi ospiti non finiscono: per la finale di domani, sabato 5 febbraio, Amadeus ha invitato anche Marco Mengoni. L’artista, vincitore dell’edizione del 2013 con il brano “L’essenziale”, ha recentemente festeggiato il sessantesimo disco di platino della carriera, che si è guadagnato grazie all'ultimo progetto discografico “Materia”.

LEGGI ANCHE

Sanremo 2022, denunciato uomo che produceva pass falsi per l'Ariston

Sanremo, Amadeus: successo? Ho scelto 25 canzoni giuste per tutti

Sanremo, Amadeus: il quarto Festival? Vedremo, ora finiamo questo