Sara Carbonero e Casillas: amore finito? Le ultime notizie

La coppia formata da Iker Casillas e Sara Carbonero si sarebbe sciolta di comune accordo. La rottura sarebbe avvenuta prima dell'operazione di lei

Fino al mese scorso una delle coppie dello sport più amate di Spagna, ovvero quella formata da Iker Casillas e Sara Carbonero, sembra fosse più unita che mai ma oggi le cose sembrano radicalmente cambiate. Secondo quanto riporta la rivista di gossip Lecturas con un servizio in esclusiva, i due si sarebbero separati di comune accordo.

Casillas e Sara Carbonero: "Si sono separati ma sono in buoni rapporti"

Appena il 12 febbraio scorso Iker Casillas e Sara Carbonero lasciavano insieme la clinica dell'Università di Navarra in cui la giornalista era stata ricoverata per una delicata operazione dovuta a una recidiva del tumore alle ovaie. Dopo essere stata dimessa, Sara Carbonero e l'ex portiere di Real Madrid e Porto hanno pranzato al ristorante insieme a Isabel Jimenez, grande amica della giornalista.

Dopo il pranzo, però, Casillas ha lasciato sole le due donne e i due sarebbero rincasati separatamente. Non solo, l'ex calciatore non vivrebbe nemmeno più con la moglie ma la coppia di comune accordo avrebbe deciso di rimanere in buoni rapporti. La coppia ha infatti due figli ed è sempre stata molto unita (almeno in passato).