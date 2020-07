Flavio Briatore punta alla movida sarda e rilancia il suo Billionaire a Porto Cervo.

Apertura in grande stile per il re del "Billionaire" Flavio Briatore in Sardegna. Come riporta Chi, l’imprenditore ha rilevato lo staff del Lio di Ibiza, per garantire ogni sera ai suoi clienti uno show indimenticabile.

Sul fronte vacanze, Briatore le passerà lontano dall'ex moglie Elisabetta Gregoraci.