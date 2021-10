Saweetie agli Mtv Emas 2021, la rapper superstar debutta come presentatrice

Saweetie agli MTV EMAS 2021 di Budapest: per la rapper un debutto super come presentatrice nell'evento musicale in programma il 14 novembre. Maluma, Maneskin (che apriranno il concerto dei Rolling Stones) e Kim Petras tra i performer già annunciati per la 28° edizione. "Entusiasti di averla come presentatrice e performer degli Emas", Bruce Gillmer, Presidente Music, Music Talent, Programming & Events per ViacomCBS. Vediamo i dettagli sull'annuncio.

MTV EMAS 2021: RAP SUPERSTAR SAWEETIE DEBUTTA COME PRESENTATRICE

MTV ha confermato che l’artista rapper, nonché imprenditrice, Saweetie farà il suo debutto come presentatrice degli MTV EMAs 2021, sul cui palco si esibirà anche con le sue hit "Best Friend" e "Back To The Streets" tratte dal suo prossimo album Pretty Bitch Music. L’evento si terrà domenica 14 novembre in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna . “Tutto può succedere agli MTV Emas”, ha annunciato Saweetie. “Gli Emas celebrano il linguaggio universale della musica che accomuna il mondo intero e non vedo l'ora di stare sul palco e di esibirmi: ho in serbo tante sorprese!”

“Siamo entusiasti di avere Saweetie come presentatrice e performer degli Emas di quest'anno a Budapest”, ha affermato Bruce Gillmer, Presidente Music, Music Talent, Programming & Events per ViacomCBS. “Saweetie è un concentrato di talento che senza dubbio saprà illuminare il palco di una delle più grandi serate dedicate alla musica”.

Saweetie ha ottenuto anche una nomination agli MTV EMA 2021 per "Best New" insieme a Giveon, Olivia Rodrigo, Rauw Alejandro, Griff e The Kid LAROI. All'inizio di quest'anno ha vinto il suo primo MTV VMA Award for "Best Art Direction" per la hit "Best Friend" ft. Doja Cat con la direzione artistica di Alec Contestabile alla cerimonia del 2021 svoltasi a Brooklyn, New York.

Gli “MTV Emas 2021”si svolgeranno nel Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria e saranno trasmessi in diretta su MTV in quasi 180 paesi domenica 14 novembre. In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

Sponsor ufficiale del Red Carpet ufficiale degli MTV EMAs sarà Zalando.