Che Dio ci Aiuti 8, nuove sfide e volti inediti per Suor Azzurra

La serie torna su Rai 1 con una stagione che cambia tutto: più reale, più intensa, più umana.

Suor Azzurra è tornata, ma niente sarà come prima. A partire da giovedì 27 febbraio, Che Dio ci Aiuti riapre le porte in prima serata su Rai 1, portando con sé cambiamenti profondi, nuove sfide e una storia che sa andare dritta al cuore.

Per questa ottava stagione, la serie si sposta da Assisi a Roma e ci mostra un lato inedito della sua protagonista. Azzurra (Francesca Chillemi) non è più la ragazza incerta che abbiamo conosciuto all’inizio della serie: ora è una suora a tutti gli effetti, ma questo non la rende immune da dubbi, errori e momenti di crisi.

Una Casa-famiglia da salvare, e un nuovo capitolo per Azzurra

La tranquillità del Convento degli Angeli Custodi è ormai un ricordo. La missione di Azzurra prende una svolta inaspettata quando Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le chiede di trasferirsi a Roma e gestire la Casa del Sorriso, una casa-famiglia sull’orlo della chiusura.

Per Azzurra è uno shock. Non ci sono più le mura sicure del convento, né le dinamiche che conosceva a memoria. Qui deve confrontarsi con adolescenti in difficoltà, vite complicate e un ambiente che la guarda con sospetto. Non bastano i buoni propositi. Serve pazienza. Serve forza.

Tra le nuove responsabilità e le sue insicurezze, Azzurra capisce subito una cosa: non è lì per "salvare" nessuno. È lì per ascoltare.

Volti nuovi, storie complesse

Ogni personaggio della nuova stagione porta con sé un bagaglio di emozioni e fragilità che si intrecciano con quelle di Azzurra.

Cristina (Ambrosia Caldarelli) ha solo 16 anni, è incinta e non vuole sentire ragioni. Il suo passato l'ha resa diffidente, chiusa, ma dietro quella corazza c'è solo paura.

ha solo 16 anni, è incinta e non vuole sentire ragioni. Il suo passato l'ha resa diffidente, chiusa, ma dietro quella corazza c'è solo paura. Olly (Ludovica Ciaschetti) ha sviluppato una parlantina tagliente per nascondere il vuoto che si porta dentro da quando ha perso il padre. Cresciuta tra famiglie affidatarie, è abituata a non legarsi a nessuno.

ha sviluppato una parlantina tagliente per nascondere il vuoto che si porta dentro da quando ha perso il padre. Cresciuta tra famiglie affidatarie, è abituata a non legarsi a nessuno. Melody (Bianca Panconi) arriva alla Casa del Sorriso dopo aver lasciato una relazione pericolosa. Ha una leggerezza disarmante, canta tutto il giorno, ma chi la osserva bene capisce che è un modo per non crollare.

E poi c'è Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni), psichiatra e direttore della casa-famiglia. È vedovo, padre di due figli, e ha un approccio rigido al suo lavoro. Con Azzurra è scontro fin da subito: lei è istintiva, lui razionale. Lei segue il cuore, lui le regole. Tra loro c'è attrito, ma anche quel tipo di rispetto che nasce solo dopo essersi scontrati più volte.







Una serie che cresce con i suoi personaggi

Che Dio ci Aiuti 8 cambia tono e va più a fondo. Mette in discussione i suoi personaggi, li espone alle loro paure più grandi e li costringe a evolversi. Non si parla più solo di fede o vocazione, ma di umanità, imperfezioni, scelte difficili.

Il regista Francesco Vicario ha deciso di spostare il focus su temi sociali senza cadere nella retorica. Violenza domestica, solitudine, genitorialità complicata: ogni episodio porta sullo schermo situazioni vere, senza edulcorarle, ma nemmeno senza perdere la capacità di emozionare.

Il cuore resta Azzurra, che vive tutto questo con la sua fragilità, il suo coraggio e la sua continua ricerca di un posto nel mondo.

Quando e dove seguirla

La nuova stagione di Che Dio ci Aiuti va in onda su Rai 1 ogni giovedì in prima serata. Se ti perdi una puntata? Nessun problema: gli episodi saranno disponibili su RaiPlay per essere recuperati quando vuoi.

Perché questa stagione vale la pena

Questa volta Che Dio ci Aiuti non si limita a raccontare storie, ma esplora le ferite che ci portiamo dietro, le seconde possibilità e quella fatica – che conosciamo tutti – di fidarsi degli altri.

Non troverai eroi perfetti o colpi di scena sensazionali. Troverai persone vere, che sbagliano, amano, crollano e si rialzano. E forse, è proprio questo che rende questa stagione la più autentica di tutte.

Perché, in fondo, anche chi porta un velo ha bisogno di sentirsi a casa.