Il Gattopardo, data di uscita, trama e cast della serie evento Netflix

Data di uscita confermata: 5 marzo 2025

Netflix riporta in vita Il Gattopardo, uno dei capolavori della letteratura italiana, trasformandolo in una serie evento che punta a lasciare il segno. Sessantacinque anni dopo l’adattamento cinematografico di Luchino Visconti, il racconto del Principe di Salina torna con sei episodi in arrivo su Netflix il 5 marzo 2025. La produzione, firmata da Indiana Production e Moonage Pictures, mira a una trasposizione fedele al romanzo ma con uno sguardo moderno.

Trama: tra decadenza aristocratica e nuove alleanze

Sicilia, 1860. Il Principe Fabrizio Corbera di Salina (Kim Rossi Stuart) osserva la fine dell’aristocrazia che per secoli ha dominato l’isola. I moti risorgimentali e l’avanzata dei garibaldini impongono cambiamenti profondi, che il Principe comprende ma non accetta del tutto. Il suo sguardo disilluso incontra quello di Tancredi Falconeri (Saul Nanni), il giovane nipote scaltro e ambizioso che sa cavalcare l’onda del cambiamento.

Nel tentativo di proteggere il prestigio familiare, Fabrizio organizza il matrimonio tra Tancredi e Angelica Sedara (Deva Cassel), figlia di un ricco borghese, segnando così l’unione tra due mondi in collisione. Questa scelta segnerà la vita di Concetta (Benedetta Porcaroli), la figlia del Principe, che vede svanire ogni possibilità di futuro con Tancredi.

Il Cast: nuovi volti e veterani del cinema italiano

Kim Rossi Stuart è Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina. Una figura imponente e malinconica, simbolo di un’epoca al tramonto.

interpreta Tancredi Falconeri, il nipote che incarna l’opportunismo politico e la capacità di adattarsi. Deva Cassel è Angelica Sedara, la giovane borghese che usa il fascino come arma sociale.

Produzione: una Sicilia autentica e dettagli curati

La serie è stata girata tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma, con set ricostruiti in modo filologico e location che riflettono il fascino decadente della Sicilia ottocentesca.

Tom Shankland firma la regia di quattro episodi (1, 2, 3 e 6), mentre Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti dirigono rispettivamente il quarto e il quinto.

Temi e visione contemporanea

La serie mantiene il cuore del romanzo: il conflitto tra tradizione e modernità, l’ineluttabilità del cambiamento, la decadenza di un sistema sociale ormai obsoleto. Ma amplia anche la prospettiva: Concetta assume un ruolo più marcato, rappresentando una voce femminile che rifiuta di rimanere in silenzio.

L'adattamento analizza le alleanze politiche e sociali non come semplici sfondi storici, ma come dinamiche che plasmano i legami familiari e le scelte individuali. Il celebre aforisma di Tancredi — “Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi” — diventa il filo conduttore di una narrazione che indaga l’opportunismo come strumento di sopravvivenza.



Il Trailer: atmosfere dense e contrasti visivi

Il trailer, rilasciato il 13 gennaio 2025, mostra una Sicilia segnata dal conflitto: sfilate militari nei vicoli di Palermo, balli sontuosi nei saloni nobiliari e sguardi che nascondono strategie familiari. Kim Rossi Stuart domina la scena con uno sguardo che racchiude il peso della responsabilità e la coscienza del declino. Le immagini alternano opulenza e decadenza, riflettendo l’anima del romanzo.

Perché guardare Il Gattopardo su Netflix?

Un adattamento che valorizza la complessità del romanzo, senza semplificazioni.

Una regia che alterna estetica e profondità narrativa, restituendo la potenza emotiva dei personaggi.

Un cast capace di bilanciare rispetto per l'opera originale e nuove interpretazioni.

La Sicilia come personaggio silenzioso, che influenza i destini dei protagonisti.

Dettagli tecnici

Episodi: 6

Durata media: 55 minuti

Genere: Dramma storico

Data di uscita: 5 marzo 2025

: 5 marzo 2025 Piattaforma: Netflix

Il Gattopardo su Netflix promette di essere più di una semplice trasposizione televisiva: è un ritorno ragionato e intenso su uno dei più importanti romanzi italiani, capace di parlare alle tensioni sociali e personali di ieri e di oggi. Una serie che rispetta l’eredità del testo originale, ma non teme di esplorare nuove sfumature nei suoi protagonisti.