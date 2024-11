Outer Banks Stagione 4 Parte 2: I Pogues tornano a caccia del tesoro di Barbanera

Nel trailer ufficiale, vediamo i Pogues partire per il Marocco alla ricerca della Corona Blu di Barbanera. Ma questa volta, le poste in gioco sono ancora più alte. Non solo devono affrontare pericolosi criminali, ma anche confrontarsi con dilemmi personali che potrebbero cambiare per sempre le loro vite.

"È tutto in gioco. La domanda è: cosa saremmo disposti a rischiare per proteggerlo?" – John B

Tensioni e Rivelazioni

Le dinamiche tra i personaggi raggiungono nuovi livelli di complessità. Sarah potrebbe essere incinta, una rivelazione che aggiunge ulteriore tensione al gruppo. Inoltre, JJ (Rudy Pankow) affronta verità sconvolgenti sui suoi genitori, mentre Pope (Jonathan Daviss) e Kiara (Madison Bailey) si trovano in situazioni sempre più pericolose.

Ritorno di Vecchi Volti e Nuove Alleanze

Rafe (Drew Starkey) si unisce alla spedizione, ma le sue intenzioni sono tutt'altro che chiare. Le alleanze si formano e si rompono, e i Pogues devono decidere di chi potersi fidare mentre navigano in acque inesplorate.