Sky, arriva la Sylvester Stallone Mania e la prima di Rambo - The Blood

Su Sky arriva la Sylvester Stallone Mania: da sabato 25 a giovedì 30 aprile su Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) una programmazione interamente dedicata a Sylvester Stallone, l’iconico attore americano di origini italiane, celeberrimo interprete di pellicole leggendarie. Tutto disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Imperdibile la prima tv di Rambo – Last blood, in onda lunedì 27 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection. Si tratta del quinto capitolo della saga che vede protagonista il guerriero interpretato dall’inossidabile Sylvester Stallone. John Rambo si è ritirato in Arizona, dove vive con la domestica e amica Maria e con la nipote Gabrielle, entrambe di origini messicane. Quando Gabrielle si mette sulle tracce di suo padre, che non ha mai conosciuto, parte per il Messico. La ragazza però finisce in pericolo, obbligando Rambo a imbracciare ancora una volta le armi.

Nella collection non può certamente mancare l’intera saga che narra le gesta del pugile italo-americano Rocky Balboa, personaggio ideato e interpretato da Stallone, che lo ha reso famoso in tutto il mondo: dai primi sei film incentrati su Balboa, agli ultimi due capitoli che vedono protagonista Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio di Apollo, il cui mentore e allenatore è proprio Balboa-Stallone. In ordine cronologico: Rocky (film premiato con 3 Oscar®), Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa, Creed e Creed II.

Tra gli altri titoli previsti sul canale da non perdere: John Rambo, in cui Sly dirige e interpreta il quarto capitolo della saga che vede protagonista l’ormai celebre veterano della guerra del Vietnam; Over The Top, il cult anni ‘80 in cui un camionista accompagna il figlio al capezzale della madre malata; l’action Backtrace con Matthew Modine; i due adrenalinici capitoli della saga in cui Sly è affiancato da Dave Bautista e 50 Cent, Escape Plan 2 – Ritorno All’inferno ed Escape Plan 3 – L’ultima Sfida; poi ancora I Mercenari 2 , in cui per la seconda volta si riuniscono le migliori star del genere action, tra cui Jason Statham, Bruce Willis e Dolph Lundgren; e il thriller Cop Land con Robert De Niro e Harvey Keitel.

I titoli sono anche disponibili on demand su Sky e NOW TV nella collezione SYLVESTER STALLONE.