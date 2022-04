Sky "porta il cinema a casa tua." I nuovi film in arrivo ad aprile. I titoli

“Sky porta il cinema a casa tua”, la campagna di aprile

“Sky porta il cinema a casa tua”. È questo il concept alla base della nuova campagna di Sky in programmazione da domani, venerdì 1° aprile. Su Sky infatti è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno con Sky Cinema, con la possibilità di scegliere anche i film di Sky Primafila e - grazie a Sky Q – di accedere facilmente alle principali app in streaming, come Netflix e Disney+. Tutto in un unico posto, con una fruizione semplice e intuitiva.

Sky porta il cinema a casa tua, lo spot

Lo spot, girato nell’incantevole cittadina di Crespi D’Adda, si svolge nel quartiere della famiglia Sky. All’improvviso accade qualcosa di spettacolare: lampi di luce arrivano dal cielo e una sirena rompe il silenzio. È Ecto-1, l’auto dei Ghostbusters. Davanti alla finestra di una casa spunta Spider-Man, che poi sfreccia nel cielo e atterra accanto ad una grande lightbox su cui spicca il titolo Spider-Man: No Way Home, cinecomic da oltre un miliardo di dollari d'incasso con Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson, disponibile dall’8 aprile su Sky Primafila.

Nel giardino di una casa Francesco Gheghi e Filippo Timi, protagonisti de Il filo invisibile, azionano la leva di un grande interruttore: si accende la lightbox del titolo, già disponibile su Netflix. Un film sul senso della famiglia (con assieme a Timi e Gheghi anche Francesco Scianna), in cui un ragazzo gira un documentario sui suoi due padri, quando gli viene rivelata una verità che sconvolge la sua vita e l’equilibrio familiare.

Per la strada un gruppo di ragazzi balla festosamente fino a raggiungere una casa in cui è accesa la lightbox di West Side Story, rivisitazione dell'amato musical tra amori e rivalità nella New York del 1957. Firmato da Steven Spielberg e fresco della vittoria agli Oscar con il premio per la migliore attrice non protagonista ad Adriana DeBose, il film è già disponibile su Disney+.

La scena si conclude davanti alla casa della famiglia Sky, dove è parcheggiata Ecto-1. Sulla casa campeggia la lightbox di Ghostbusters: Legacy, di Jason Reitman, su Sky Cinema dal 16 maggio, terzo capitolo di una saga cult, con un team di giovani star affiancate da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. Il cane, preoccupato, chiede se i Ghostbusters siano anche accalappiacani, poi la famiglia si accomoda sul divano e si gode il film.

Sky, i film di aprile. Ecco i titoli

Questi sono solo alcuni dei film disponibili nei prossimi mesi su Sky. L’offerta Cinema di Sky infatti non finisce qui: ecco alcuni degli altri titoli che sono disponibili o lo saranno prossimamente: Madres Paralelas, già disponibile on demand, delicato affresco femminile del maestro del cinema Almodóvar, con Penélope Cruz e Milena Smit, Space Jam: New Legends, già disponibile on demand, sfrenato sequel con Don Cheadle e i mitici Looney Tunes che vede protagonista LeBron James, Freaks Out, fortunato film fantastico di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi, disponibile dal 4 aprile su Sky Cinema. E ancora: Baby Boss 2 – Affari di famiglia, dall’ 11 aprile su Sky Cinema, divertente sequel dell’animazione di successo targata DreamWorks, Venom: La furia di Carnage , dal 16 aprile su Sky Cinema, blockbuster Marvel con Tom Hardy, Woody Harrelson e Michelle Williams, Diabolik, dal 2 maggio su Sky Cinema, thriller dei Manetti Bros, adattamento del celebre fumetto, con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea e infine Zlatan, prossimamente su Sky Cinema, film che racconta l’infanzia e i primi anni della carriera del campione Ibrahimović, tratto dell'autobiografia “Io, Ibra” scritta da David Lagercrantz e Zlatan Ibrahimović.

Sky Q, da Netflix a Disney+. I film di aprile

E con Sky Q è possibile accedere a Netflix e a moltissimi altri film esclusivi fra cui È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar come miglior film internazionale, Il potere del cane di Jane Campion (Oscar 2022 alla miglior regia), The Adam Project, un sci-fi per viaggiare nel tempo fra risate ed emozioni con un cast stellare composto da Ryan Reynolds, Zoe Saldana e Jennifer Garner e Mark Ruffalo.

Sempre tramite Sky Q è possibile accedere a Disney+ dove sono disponibili tantissimi altri film tra i quali Gli occhi di Tammy Faye (Oscar 2022 alla miglior attrice protagonista Jessica Chastain e Oscar al miglior trucco e acconciatura), Encanto premiato come miglior film di animazione e Nightmare Alley - La Fiera delle Illusioni nominato a 4 premi Oscar tra cui miglior film.

La campagna pubblicitaria, ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency Italia, sarà declinata su tutti i mezzi. La strategia e il planning offline sono a cura di Wavemaker, il planning digital è a cura di Simple Agency.

CREDITS

Ideazione e produzione: Sky Creative Agency Italia

Regia Paolo Monico

Fotografia Paolo Caimi

Casa di Produzione Akita Film

Postproduzione EDI

