Spider-Man, pronta una nuova trilogia ma è rebus sul protagonista

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: Freshman Year

I piani per il futuro di Spider-Man sarebbero già stati decisi e riguarderebbero una nuova trilogia. E' quanto si apprende da un rumor di Comic Circus. A sostegno del progetto c’è anche il nuovo accordo tra Disney+ e Sony per mettere in catalogo anche i film con Tobey Maguire e Andrew Garfield. Non solo, perché i lavori riguarderebbero anche l'annunciato adattamento animato dell'eroe Spider-Man: Freshman Year.

Spider-Man contro Venom, Morbius, Kraven e Madame Web?

Manca sempre meno all'uscita di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo stand-alone con protagonista Tom Holland e potenzialmente l’ultimo per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe.

Ma é giá pronta un altra trilogia per Tom Holland nei panni di Spider-Man, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Giant Freakin Robot, pare che sia attualmente in trattative per discutere di una nuova trilogia sull’Uomo Ragno. Ebbene sì! Il futuro di Spider-Man potrebbe proseguire anche dopo il terzo film, atteso in sala a dicembre 2021.





Giant Freakin Robot dichiara che, secondo la sua fonte affidabile, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sta discutendo con Tom Holland del suo futuro nell’MCU e di come potrebbero realizzare una nuova trilogia di Spider-Man. Al momento non ci sono conferme da parte degli studi Marvel.

Possibile a questo punto che la trilogia di cui si parla riguardi lo Spider-Verse comune tra Sony e Marvel, popolata dai vari Venom, Morbius, Kraven e Madame Web? E Tom Holland potrebbe davvero continuare nella parte, oppure è possibile l’arrivo di un altro interprete e versione dell’eroe, ad esempio Miles Morales?

Tutte domande valide e che trovano sempre maggiori conferme nei rumor, ma per ora l’attenzione è tutta rivolta al 15 dicembre, giorno in cui esce Spider-Man: No Way Home. Il futuro, sembra già roseo.