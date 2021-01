Spotify, il re delle classifiche in Italia? E' il trapper Capo Plaza

Il trapper Capo Plaza è al primo posto della classifica di Spotify con il suo nuovo singolo "#Allenamento 4" che negli ultimi sette giorni raccoglie oltre 330mila stream. Conferma anche in seconda posizione dove ritroviamo "La canzone nostra", ritorno sulle scene del rapper Salmo in featuring con il giovanissimo BLANCO, classe 2003, il tutto passato sotto le mani del producer MACE. Nuova entrata sul gradino piu' basso del podio assegnato questa settimana a RM4E, collettivo di Milano della Zona 7 di San Siro, che debutta nel mondo della Musica accompagnati dal rapper Rondodasosa con il singolo "SEVEN 700". Fuori dal terzetto finale Sfera Ebbasta e J Balvin con la loro "Baby", singolo che ha lanciato a livello globale "Famoso"; ultima fatica discografica del ragazzo di Cinisello Balsamo. Rondodasosa e Capo Plaza li ritroviamo in quinta posizione, insieme per la realizzazione di "SLATT".

Riprende quota fino alla sesta posizione il rap romantico di Ernia, quella "Superclassico" che ha consacrato il successo dell'album "Gemelli". Settima posizione occupata da uno dei protagonisti di quella rivoluzione culturale e cantautorale denominata ormai convenzionalmente "indie", si chiama Gazzelle e il brano "Destri". Ottavo posto per "Altalene", singolo estratto dal mixtape "Bloody vinyl" a cura di Dj Slait, Young Miles e tha Supreme, a cantare il brano Mara Sattei e Coez. Nuova entrata in nona posizione, lei si chiama Olivia Rodrigo, cantautrice e attrice statunitense di 17 anni nota per aver interpretato il ruolo di Paige Olvera nella serie "Bizaardvark" e quello di Nini Salazar-Roberts nella serie "High School Musical: The Musical", la canzone si intitola "drivers license". Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con "Scooby Doo", il singolo che ha anticipato l'uscita dell'EP "Ahia!", a quasi un anno dal loro exploit sul palco del teatro Ariston con la hit "Ringo Starr".

Musica: Fimi, in vetta il trapper Sfera Ebbasta davanti ai Pinguini Tattici Nucleari. LIgabue al quarto posto





Il trapper Sfera Ebbasta conferma la vetta alla classifica degli album piu' venduti in Italia secondo i dati offerti dalla FIMI, non accenna dunque alcun declino il successo di "Famoso", l'ultimo album del ragazzo di Cinisello Balsamo, che nella sua playlist conta brani come la trap ballad "Bottiglie prive'" e, soprattutto, "Baby", il duetto con il re del reggeaton mondiale J Balvin che risulta essere uno dei brani piu' ascoltati nel mondo. Conferma in seconda posizione anche per i bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari, l'EP si intitola "Ahia!" che e' anche il titolo del primo romanzo del cantante Riccardo Zanotti, uscito lo scorso novembre. Conquista il gradino piu' basso del podio "Bloody Vinyl 3", terzo capitolo della saga rap architettata dai producer Dj Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles; una reunion dei piu' importanti rapper della scena italiana, specie quelli vicini alla crew Machete di Salmo. Scende al quarto posto Luciano Ligabue con "7", il cofanetto che permette di ripercorrere i primi trent'anni di carriera del cantautore attraverso i 77 singoli estratti in questi anni dai suoi dischi e 7 brani inediti.

Rientra in chart dalla porta numero 5 il rapper Marracash con il suo "Persona", uno dei migliori dischi del genere del 2020. E' un ritorno in classifica anche quello di Zucchero con il suo "D.O.C.", il salto e' lungo dalla posizione numero 20 alla 6. Settima posizione assegnata all'ex One Direction Harry Styles, il disco si intitola "Fine Line". Rientra nella decina finale anche il cantautore e produttore canadese The Weeknd, uno dei protagonisti della stagione musicale mondiale del 2020 con il suo album "After Hours". Chiude la top ten in discesa "Mr. Fini", l'album del rapper milanese Gue Pequeno, all'interno numerosi featuring con alcuni dei maggiori protagonisti della scena italiana.