Spotify Wrapped 2020, le classifiche di ogni utente

Spotify Wrapped 2020 trionfo di Bad Bunny

Spotify ha recentemente pubblicato i dati su brani e artisti più ascoltati a livello nazionale e mondiale sulla piattaforma. L'artista più ascoltato a livello mondiale è stato il portoricano Bad Bunny con oltre 8.3 mld di stream e il suo disco YHLQMDLG primeggia nella classifica degli album. Seguono Drake e J Balvin. Nella classifica "al femminile" invece la più ascoltata, proprio come nel 2019, è stata Billie Ellish, secondo posto per Taylor Swift e terzo per Ariana Grande

Spotify Wrapped 2020 classifica dei brani

Il brano più ascoltato secondo Spotify è stato Blinding lights di The Weeknd, rimasto a secco ai Grammy ("sono corrotti" secondo l'artista canadese) ma vincitore agli EMA come abbiamo raccontato qui. Tones and I occupano la seconda posizione con Dance Monkey, mentre al gradino più basso del podio troviamo The Box di Roddy Ricch.

Spotify Wrapped 2020 classifiche in Italia

L'artista più ascoltato in Italia è stato Tha Supreme che supera Sferaebbasta (2°), recentemente premiato con il disco di platino per il suo album Famoso. Al terzo posto troviamo Marracash, seguito da Guè Pequeño e dal rapper napoletano Geolier (il più ascoltato in Campania). Domina quindi il rap made in Italy.

Il brano più ascoltato è stato Mediterranea di Irama, al secondo posto la hit estiva di Ghali Good Times e al terzo M'Manc di Shablo con Geolier e Sferaebbasta. Tra gli album troviamo al primo posto 23 6451 di Tha Supreme, al secondo Persona di Marracash e al terzo DNA di Ghali.

Spotify Wrapped 2020 le classifiche degli utenti

Quest’anno Wrapped offre un’esperienza su misura ed estremamente approfondita su artisti, canzoni, generi e podcast che ci hanno aiutato a superare questo 2020 infinito. A partire da oggi, gli utenti possono vivere una vera e propria esperienza personalizzata in-app e ripercorrere il riassunto dei loro ascolti quest'anno. Wrapped è disponibile esclusivamente sull'applicazione mobile Spotify.

Inoltre Wrapped offre i nuovi quiz in-app, un gioco basato sui brani e i podcast più ascoltati dagli utenti. Infine gli utenti Premium avranno la possibilità di ottenere nuovi Badge per mostrare al mondo il proprio status di ascoltatore: ad esempio, se la playlist ha guadagnato molti nuovi follower sarà riconosciuto come 'Trendsetter'. O se è stato tra i primi ad ascoltare una nuova canzone che sarebbe diventata una hit o aggiungi migliaia di canzoni alla tua playlist, allora riceverà rispettivamente il badge "Apripista" e "Collezionista”.

L'ascoltatore potrà poi usufruire di nuove playlist create su misura per te, ad esempio: 'I tuoi brani preferiti del 2020: le canzoni che hai amato di più quest'anno in un’unica playlist', o 'Missed Hits, la playlist per farti scoprire tutte le hit del 2020 che non hai ascoltato e che potrebbero piacerti'.