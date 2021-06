Stefania Nobile-Fabrizio Corona: una nuova coppia mediatica

"Da oggi sono l'agente di Fabrizio Corona. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi. Per tutte le campagne su Instagram, per tutto quello riguarda il suo personaggio, scrivetemi".

Così Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, annuncia il suo sodalizio con il popolare fotografo.

Dopo le sue vicissitudini giudiziarie – un tratto in comune con Corona – Stefania Nobile ha infatti iniziato un nuovo percorso professionale come agente.

In questa nuova veste rappresenta anche Davide Lacerenza, suo compagno di vita e socio da diversi anni, nonché imprenditore di un noto locale milanese e anch’egli reduce da disavventure legali.

Fabrizio Corona attualmente è ai domiciliari, ma, a giudicare dall’annuncio di Stefania Nobile, sembra intenzionato a tornare presto a farsi notare sui social media. Staremo a vedere.