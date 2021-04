Stefano De Martino e Martina Miliddi di Amici 2021 innamorati? Gossip super

Stefano De Martino e Martina Miliddi di Amici 2021 innamorati?

Nelle ultime ore i social si sono scatenati per un rumor bomba su Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici avrebbe un flirt con una allieva. La fortunata sarebbe Martina Miliddi, giovane ballerina attualmente protagonista del Serale di Amici di Maria De Filippi.

Da qualche tempo i fan hanno notato che l'ex di Belen Rodriguez sarebbe molto buono nei confronti della alunna della scuola. Stefano ricopre il ruolo di giudice nel talent della De Filippi e si ritrova ogni sabato sera a dover esprimere il proprio giudizio sui concorrenti. Se da un lato Martina viene sempre criticata dalla professoressa Alessandra Celentano, dall'altro sarebbe sempre giustificata e apprezzata da Stefano De Martino. Che cosa c'è davvero fra i due artisti?

Amici 2021, Stefano De Martino e Martina: flirt in corso?

Amici di Maria De Filippi continua a riscuotere un grandissimo successo. Il programma va in onda di sabato in prima serata su Canale 5, mantenendo incollati alla tv milioni di telespettatori. Protagonisti indiscussi sono i giovani artisti che a suon di note e di passi di danza si affrontano in sfide difficilissime per giungere alla vittoria finale. Non sono da meno i giudici che spesso rubano la scena ai ragazzi.

Anche quest'anno, Alessandra Celentano è riuscita ad aggiudicarsi il ruolo della professoressa "cattiva": non risparmia infatti critiche e commenti taglienti. Il suo bersaglio principale è ultimamente Martina Miliddi. Secondo l'insegnante di ballo, la giovane non sarebbe talentuosa. Continuerebbe a lanciare duri guanti di sfida e vorrebbe che la ballerina fosse eliminata per lasciare spazio a concorrenti più meritevoli.

C'è chi però non è d'accordo e non si tratta solo delle professoresse della ragazza, ossia Lorella Cuccarini e Arisa. Martina godrebbe della stima di Stefano De Martino. In qualità di giudice, l'ex ballerino non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l'allieva. Secondo i telespettatori sarebbe però fin troppo morbido. C'è forse del tenero dietro? Stefano è interessato a Martina?

La stessa Celentano ha accusato più volte De Martino di votare con l’ormone e non con la giusta professionalità.

Stefano De Martino, la polemica sui voti verso Martina: i fan di Amici 2021 insorgono

Il Serale di Amici è giunto alla quarta puntata in cui è stato eliminato un nuovo concorrente. Al termine della serata è scoppiata la polemica sui scial contro i giudici. Il pubblico ritiene che siano usciti per primi gli allievi più talentuosi. Gli eliminati per ora sono il cantante Leonardo Lamacchia, il ballerino Tommaso Stanzani e la cantante Enula Bareggi. Proprio sull'eliminazione di quest'ultima, il pubblico è insorto. Enula è infatti un'artista davvero talentuosa e la maggior parte del pubblico ritiene che sia molto più brava rispetto a Martina.

Al centro delle critiche è il metro di giudizio dei giudici, in particolare quello usato da Stefano De Martino. Nella puntata di sabato 10 aprile 2021 è andata in scena la sfida di ballo tra Serena, allieva della Celentano, e Alessandro, allievo della Cuccarin. Dopo la votazione sono partiti i fischi. “Ragazzi - ha affermato Stefano - sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo, ma la sedia è una. Non c’è spazio per tutti”.

Al termine della quarta puntata, hanno iniziato a correre sul web alcune voci. Secondo moltissimi fan, Stefano De Martino avrebbe un interesse nei confronti di Martina Maliddi. Questa è considerata mediocre dalla Celentano e da molti fan, ma nonostante questo non ha mai rischiato di lasciare la scuola di Amici 2021.

Secondo gli utenti dei social, Martina non sarebbe ancora stata eliminata dal talent proprio grazie ai voti di Stefano De Martino. C'è chi nota anche una somiglianza fra la Miliddi e la ex di De Martino, Giulia Pauselli, ora professionista nella scuola di Amici Maria De Filippi.

“Stefano e le allieve di Amici con il caschetto e la frangetta, da Giulia Pauselli a Martina una storia infinita", scrive un utente su Twitter. "Ormai l'abbiamo capito che se lei è ancora lì dentro è solo grazie a Stefano che vota con l'ormone", commenta un altro. “La conferma dell'inciucio arriverà direttamente da Maria De Filippi - twitta un altro ancora - se ne parlerà e farà show vorrà dire che non c'è nulla, se resterà in silenzio vorrà dire che qualcosa c'è".