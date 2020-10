Striscia la Notizia, Valentino Picone positivo al covid. Al suo posto...

Striscia la Notizia, Valentino Picone positivo al test sierologico del covid

Valentino Picone e' risultato positivo al Covid-19. E' quanto si legge sugli account social di STRISCIA la notizia. Dietro al bancone di #STRISCIA dunque "l'inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell'esito del test molecolare, seguira' la puntata da casa, in via precauzionale".

CORONAVIRUS: GERRY SCOTTI POSITIVO

GERRY Scotti e' positivo al coronavirus. "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento", scrive su instagram.