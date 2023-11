Teresa Mannino, chi è la comica e prossima co-conduttrice di Sanremo 2024

Teresa Mannino, dal successo sul palco di Zelig a quello dell'Ariston come co-conduttrice per Sanremo 2024

Ieri Amadeus durante il Tg1 ha ufficializzato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell'Ariston saliranno quindi Teresa Mannino, Lorella Cuccarini, Giorgia e per l'ultima serata Fiorello. La comica siciliana è stata accolta con grande entusiasmo sui social. "Lei ci farà ridere", scrivono gli utenti di X (ex Twitter).

Teresa Mannino nasca a Palermo il 23 novembre 1970 in una famiglia di medici. Laureta in filosofia all'Università degli Studi di Palermo, nel 1998 si trasferisce a Milano per formarsi come attrice al Teatro Carcano sotto la guida di Luigi Lunari. Nel 2002 debutta con Bernarda Alba di Federico García Lorca.

Il successo come comica parte prima dalla radio con la condizione di una punata di Due di notte su Radio 2 ma arriva con Zelig Circus nel 2007. Nel frattempo partecipa a un episodio de Il Commissario Manara. Nel 2012 il suo spettacolo Terrybilmente Divagante viene trasmesso su Rai 2. Sempre sul piccolo schermo partecipa come giudice al programma Altrimenti ci arrabbiamo su Rai1 e a Il commissario Montalbano. Tornerà poi a Zelig nelle edizioni del 2014, 2016 e 2021.

Teresa Mannino ci tiene a tenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, che utilizza comunque come spunto per i suoi sketch comici. Sappiamo che l'attrice siciliana dopo la fine del primo matrimonio, come lei stessa ha raccontato in un'intervista a Donna Moderna, ha incontrato il batterista Andrea in un autogrill a Verona e da lì è scattato l'amore. Nel 2009 dalla loro storia d'amore è nata la loro figlia Giuditta.