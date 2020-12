The Roast of Italy, si ride con Francesco De Carlo: "Vi racconto gli italiani"

The Roast of Italy, Il nuovo programma observational di Francesco De Carlo su Comedy Central

The Roast of Italy, il nuovo programma observational di Francesco De Carlo – in onda in prima tv assoluta dal 22 dicembre ogni martedì alle 22.00 su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV) – in cui ci si interrogherà e si approfondiranno le più svariate tematiche legate all’Italia e agli italiani.

A De Carlo il compito di mettere in discussione ogni aspetto della vita (la sua pigrizia, la sua maleducazione, la sua rassegnazione politica) infiltrandosi tra vizi, estremismi e peccati degli italiani. Il tutto raccontato attraverso esperienze immersive, fatte in prima persona dal conduttore, interviste, incontri e momenti di riflessione, da cui scaturiranno i pezzi di stand up comedy inerenti ai temi di puntata.

The Roast of Italy di Francesco De Carlo è un viaggio coinvolgente, mistico e divertente, dove alla fine scoprirà di che pasta sono fatti l’Italia e soprattutto gli italiani.