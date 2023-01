THE VOICE SENIOR 2023 i Ricchi e Poveri new entry

Al via la nuova stagione di THE VOICE SENIOR, il talent show che premia lepiù belle voci over 60 del Paese. Dopo il successo di pubblico e critica delle primedue edizioni, The Voice Senior torna dal 13 gennaio ogni venerdì in primaserata su Rai condotto da Antonella Clerici.Sette puntate e una new entry nel cast:da Angela Brambati e Angelo Sotgiu si unisce al team dei coach di The VoiceSenior insieme ai "veterani" Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino.Come di consueto, si parte dalle Blind Auditions, le tradizionali "audizioni albuio" che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, ascolterannoi concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a dover conquistare e,in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra.Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidareil proprio percorso.Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach dovranno selezionare i 24aspiranti talenti musicali 6 per team - che passeranno al Knock Out, la semifinale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il propriocavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nellagara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale,prevista per venerdì 3 marzo, dove sarà il pubblico da casa, tramite il Televoto,a decretare chi vincerà la terza edizione di The Voice Senior.Anche quest'anno, sarà la musica il cuore pulsante di The Voice Senior per unappassionante viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale; nonmancheranno le esibizioni dei nostri coach e i duetti con i concorrenti, leimprovvisazioni e gli ospiti a sorpresa. Una grande festa in musica per celebrarele tante storie di speranza e rinascita dei nostri concorrenti perché la vita puòsempre sorprendere.The Voice Senior è prodotto, in Italia, da Direzione Intrattenimento Prime Timein collaborazione con Fremantle e Marco Tombolini ed è figlio di The Voice,format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia èdi Sergio Colabona.The Voice Senior andrà in onda dal 13 gennaio ogni venerdì in prima serata suRail; sempre disponibile on demand su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna