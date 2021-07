Tina Cipollari in ospedale: paura per l'opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari in ospedale: l'opinionista di Uomini e Donne è stata colpita all'occhio dall'olio bollente

C'è grande apprensione tra i fan di Uomini e Donne per le condizioni di Tina Cipollari. Uno dei volti più noti di Canale 5 è stata purtroppo coinvolta in un incidente domestico che potenzialmente avrebbe potuto causarle un problema a lungo termine. “Il dramma di Tina“, così ha titolato il magazine Nuovo nel suo articolo in cui racconta di come Tina Cipollari sia finita in ospedale per essersi schizzata in un'occhio con dell'olio bollente mentre stava cucinando. L'opinionista di Uomini e Donne è stata fotografata vistosamente sofferente e con una benda a coprirle parte del viso.

Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze, come dimostrano le Stories su Instagram pubblicate da Tina Cipollari ieri. L'opinionista è già partita per le vacanze e ora si trova in crociera in attesa della nuova stagione televisiva di Mediaset, di cui è stato presentato il palinsesto completo.