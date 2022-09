Tom Cruise, video inedito mozzafiato da un biplano: una mission (im)possibile

Il nuovo video mozzafiato (su un biplano) di Tom Cruise

Tom Cruise si conferma il re degli 'stunt' non solo per le scene dei suoi film ma perfino per pubblicizzarli. Lo dimostra un nuovo video mozzafiato e imperdibile diffuso negli Stati Uniti in cui il 60enne attore americano reclamizza al pubblico dei cinema i prossimi "Mission impossible", il 7 e l'8, che concluderanno la saga di Ethan Hunt: "Dead Reckoning Parte I" nel 2023 e la parte II nel 2024. Le immagini riprese da un altro aereo mostrano Cruise accucciato sopra il posto di pilotaggio di un biplano Boeing Stearman del 1943 in volo, appoggiato all'ala e apparentemente senza alcuna imbracatura.



I just really love Tom Cruise okay pic.twitter.com/DTDk5erIsR — Stephen Ford (@StephenSeanFord) September 5, 2022

Si tratta di un video inedito in Europa anche se sarebbe stato già anticipato a CinemaCon nei mesi scorsi. Cruise spiega che sta girando "Mission impossible 7" e invita il pubblico in sala ad andare a vedere il nuovo film della saga della Paramount e la versione integrale di "Top Gun: Maverick". Poi il suo aereo viene affiancato da un altro biplano con a bordo il regista Christopher McQuarrie che lo invita a tornare alle riprese perche' stanno consumando carburante e sta per tramontare il sole. A quel punto i due biplani virano insieme per fare ritorno e l'attore sembra restare sospeso nel vuoto, aggrappato solo con una mano.