Totti, Allegri l'amante di Ilary? La rete impazzisce: quando diceva di lei...

Intervista Francesco Totti, replica di Ilary Blasi e social in tilt con l'ipotesi "Allegri amante"

Spunta un video nel giorno in cui Francesco Totti decide di rompere il silenzio sulla fine della sua storia con Ilary Blasi.

Il filmato che ha mandato in tilt i social riguarda una vecchia intervista de Le Iene a Massimiliano Allegri, all’epoca allenatore del Milan, in cui vengono fatti apprezzamenti alla conduttrice tv.

“E’ una bellissima donna, non me ne voglia Totti”. E poi, alla domanda, se fosse disposto “a dare una bottarella” a Ilary, il tecnico della Juventus risponde: “Ora no, ma se capitava...”.