Tv, ascolti: vince in replica la fiction "Sorelle", serata da Rai

La replica della fiction di Rai1 "Sorelle", con Anna Valle, è la vincitrice della sfida Auditel di ieri, 4 agosto, con una media di 2 milioni 128 mila telespettatori pari al 12.2% di share nel primo episodio e 1 milione 244 mila con il 16.84% nel secondo.

Su Canale 5 Lo show dei record con Gerry Scotti ha ottenuto 1 milione 841 mila spettatori con il 10.41%. La Rai si è imposta nella fascia di prime time con il 15.60% a fronte dell'11.93% di Canale 5. Nell'access ancora un successo per Techetechete', con 3 milioni 705 mila telespettatori e il 18.3%. Per Paperissima Sprint, su Canale 5, ci sono stati 2 milioni 794 mila pari al 13.86%; per Stasera Italia News, su Rete4, 1 milione 169 mila con il 6.06% nella prima parte e 1 milione 429 mila con il 7.01% nella seconda; per In onda, su La7, 1 milione 72 mila con il 5.34%.

Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha raccolto una media di 4 milioni 309 mila spettatori pari al 24.4%, il Tg5 3 milioni 280 mila pari al 18.29%, il TgLa7 902 mila con il 5.05%.

Tornando alla prima serata, su Italia 1 il serial Chicago P.D. ha fatto registrare 1 milione 428 mila spettatori pari all'8.27%. Su Rai2 il telefilm Squadra speciale Cobra 11 ha raccolto 1 milione 78 mila spettatori con il 5.7%. Su Rai3 50 Primavere ha fatto segnare 937 mila con il 4.8%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale ha totalizzato 932 mila con il 4.7%. Su La7 In Onda Focus ha avuto 758 mila telespettatori con il 4.21%.

Nel complesso, vittoria per le reti Rai in prima serata con una media di 6 milioni 284 mila spettatori e del 34.34% (a fronte dei 6 milioni 714 mila con il 33.78% di Mediaset) e nell'intera giornata con il 34.14% (contro il 31.44% della concorrenza). A Mediaset la seconda serata con il 32.36% (Rai al 29.59%).