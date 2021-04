Uomini e Donne, morta Erica Vittoria Hauser: la corteggiatrice aveva 44 anni

Uomini e Donne, è morta Erica Vittoria Hauser: la corteggiatrice del Trono Over aveva 44 anni

A pochi giorni di distanza dal triste annuncio del decesso dell'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Fabio Donato Saccu, il dating-show di Maria De Filippi deve affrontare un nuovo lutto. Ha sconvolto tutti la notizia della morte di Erica Vittoria Hauser, bella e dolce dama del Trono Over di Uomini e Donne, di soli 46 anni, la stessa età peraltro di Saccu. Solo pochi giorni fa, Erica aveva postato un video su Facebook in cui appariva sorridente.

Erica Vittoria Hauser, la nota dama del Trono Over di Uomini e Donne è morta nel sonno_ quando si celebrano i funerali

Non sono ancora note le cause del decesso di Erica Vittoria Hauser. Secondo le prime indiscrezioni, la donna sarebbe morta nel sonno nella notte tra il 4 e il 5 aprile. A darne l'annuncio è la famiglia sui social. I funerali si terranno mercoledì 7 aprile 2021, alle 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma.

Uomini e Donne, chi è Erica Vittoria Hauser

La nota dama del trono Over di Uomini e Donne aveva 46 anni. E' nata in Liechtenstein e si è poi trasferita a Roma. Ha iniziato una carriera nel mondo della moda quando aveva solo 13 anni. Grazie alla sua bellezza ha partecipato a numerose sfilate. Ha studiato architettura e ha lavorato come designer di interni. Nel 2013 ha partecipato a Uomini e Donne dove è andata a corteggiare Ivano Rotoli, un ex calciatore che ha lavorato in serie B e C. La loro storia è durata tuttavia pochissimo. Erica non è più apparsa in tv, ma ha sempre mantenuto i rapporti con i suoi fan sui social.