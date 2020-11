Uomini e donne, Sophie punge Antonio. Armando sbotta contro Simone e Maria

Uomini e Donne, Sophie punge Antonio: "Ho dubbi sul tuo carattere forte"

Finale col botto per la tronista Sophie Codegoni. Riflettori puntati sulla puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, oggi venerdì 27 novembre, che ha visto Sophie contesa da tre corteggiatori: Matteo, Antonio, e la new entry Giorgio.

Dopo aver risolto con Matteo, per non essere uscita in esterna con lui, il tema centrale della puntata si è spostato su Antonio, con il quale la Codegoni ha avuto un'accesa discussione: "Dubito del carattere che sfoggi qua dentro" ha sottolineato Sophie. Poi Matteo è intervenuto dicendo: "Parli sempre di me nelle esterne, mi dici che sono senza pa**e perché sono timido, ma ti assicuro che se fossi cresciuto dove sono cresciuto io avresti preso un sacco di schiaffi". Si vedrà nelle prossime puntate se Sophie continuerà a dare spazio ad Antonio.

Uomini e Donne trono Over, Armando sbotta contro Simone e Maria: “Sciacquatevi la bocca”

Armando Incarnato, nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi 27 novembre, perde le staffe contro Maria e Simone, e difende Gemma Galgani. Dopo aver scoperto della frequentazione telefonica che Maria ha iniziato con Simone, Incarnato dà ragione a Gianni Sperti che si è schierato dalla parte di Gemma nella lite con Maria. Attacca poi duramente quest'ultima prima di sbottare contro Simone.

“Simone ti può essere figlio, Come fai ad accettare il numero di telefono?”, chiede Armando. “Come fai a provarci con una ragazzina che si chiama Angelica e che aveva solo 20 anni?”, ribatte Maria. “Ha solo 10 anni più di me. E’ una persona splendida“, risponde Simone. “Hai capito che qui si viene per creare una coppia? Tu sei un altro che quando parla non esprime un concetto logico”, dice Armando riferendosi a Simone. “Sei finta dalla testa ai piedi. Sei venuta qui sin dalla prima puntata ironizzando su Gemma. Stai zitta“, sbotta Armando.

“Con Maria cosa ci fai? Io mio rapporto con persone che mi piacciono perchè penso di baciarle”, dice Armando. Rivolgendosi poi a Maria e alle sue dichiarazioni su Angelica conclude: “Ti dico un’altra cosa perchè sei falsa e sei cattiva. La ragazza Angelica mi ha scritto quando è uscita dal programma e mi ha detto ‘forse ho sbagliato a non darti attenzioni’ ed io, seguendo la mia morale di uomo, perché ha 20 anni, come mi sono comportato qui, mi sono comportato fuori“. Ha poi aggiunto che starà sempre dalla parte di Gemma Galgani.